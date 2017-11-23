Beşiktaş, Y.Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve koşu çalışması ile başlayan antrenmanın pas ve kontrol çalışmaları ile devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktik çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından özel uçakla Malatya'ya gidecek.