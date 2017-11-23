 Beşiktaş, Y.Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Beşiktaş, Y.Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Y.Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

    Isınma ve koşu çalışması ile başlayan antrenmanın pas ve kontrol çalışmaları ile devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktik çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından özel uçakla Malatya'ya gidecek.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:42
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