Bedelsiz başarı!

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını lider tamamlayan ilk Türk takımı Beşiktaş’ın, Porto maçında sahaya çıkan 11’indeki 7 oyuncu, 1 euro bile ödenmeden transfer edildi

BEŞİKTAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını lider tamamlayan ilk Türk takımı olurken, önceki akşam ilk 11'de maça başlayan futbolcular maliyetleriyle de yabancı medyayı adeta şok etti. Beşiktaş yönetimi Porto maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolculara sadece 4.2 milyon euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi. Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosiç, Atiba, Babel ve Cenk Tosun Beşiktaş'a bedava katılan isimler olurken; Siyahbeyazlılar Adriano için 650 bin, Tolgay için 450 bin, Quaresma için 1.2 milyon euro bonservis; Talisca için de 2 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan takım için sadece 4.2 milyon euro harcanmış oldu.