 Bedelsiz başarı! – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bedelsiz başarı!

    Bedelsiz başarı!

    Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını lider tamamlayan ilk Türk takımı Beşiktaş’ın, Porto maçında sahaya çıkan 11’indeki 7 oyuncu, 1 euro bile ödenmeden transfer edildi

    BEŞİKTAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını lider tamamlayan ilk Türk takımı olurken, önceki akşam ilk 11'de maça başlayan futbolcular maliyetleriyle de yabancı medyayı adeta şok etti. Beşiktaş yönetimi Porto maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolculara sadece 4.2 milyon euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi. Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosiç, Atiba, Babel ve Cenk Tosun Beşiktaş'a bedava katılan isimler olurken; Siyahbeyazlılar Adriano için 650 bin, Tolgay için 450 bin, Quaresma için 1.2 milyon euro bonservis; Talisca için de 2 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan takım için sadece 4.2 milyon euro harcanmış oldu.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bedelsiz başarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.