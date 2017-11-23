Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma başarısı gösteren Beşiktaş'ta Babel, tarihi maçın ardından kamerasından çektiği görüntüleri yayınladı.

Soyunma odasını ve ertesi gün idmanda yaşananları görüntüleyen Hollandalı futbolcu; Cenk Tosun, Atiba, Tolgay Arslan ve Quaresma'ya eşleşmek istedikleri takımları sordu.

Takım arkadaşlarının Babel'e verdiği cevaplar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların arasında geçen diyaloglar;

Babel: Kurada PSG'yi çekelim?

Cenk Tosun: Fark etmez. Avrupa'nın en iyi takımları kaldı. Bu yüzden fark etmiyor. Herkes gelebilir.



?Babel: Bir üst turda kimi çekmek istersin?

Atiba: Bana fark etmez. Herkese karşı oynayabiliriz, herkese... Hepsini getirin.

Babel: Tolly senin cevabın ne?

Tolgay Arslan: Real Madrid'i istiyorum kanka.



