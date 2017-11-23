 Babel, takım arkadaşlarına sordu: Kim gelsin? – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    , takım arkadaşlarına sordu: Kim gelsin?

    <a href="/index/babel?id=495501de-6a50-41a6-bf3e-d0f6b0f554bd" class="" rel="tag">Babel</a>, takım arkadaşlarına sordu: Kim gelsin?

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan , Porto maçının ardından takım arkadaşlarına bir üst turda kimle eşleşmek istediklerini sordu.

    Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma başarısı gösteren Beşiktaş'ta , tarihi maçın ardından kamerasından çektiği görüntüleri yayınladı.

    Soyunma odasını ve ertesi gün idmanda yaşananları görüntüleyen Hollandalı futbolcu; Cenk Tosun, Atiba, Tolgay Arslan ve Quaresma'ya eşleşmek istedikleri takımları sordu.

    Takım arkadaşlarının 'e verdiği cevaplar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    İşte Beşiktaşlı futbolcuların arasında geçen diyaloglar;

    Babel: Kurada PSG'yi çekelim?
    Cenk Tosun: Fark etmez. Avrupa'nın en iyi takımları kaldı. Bu yüzden fark etmiyor. Herkes gelebilir.

    ?Babel: Bir üst turda kimi çekmek istersin?
    Atiba: Bana fark etmez. Herkese karşı oynayabiliriz, herkese... Hepsini getirin.

    Babel: Tolly senin cevabın ne?
    Tolgay Arslan: Real Madrid'i istiyorum kanka.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:24
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