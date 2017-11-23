Babel, takım arkadaşlarına sordu: Kim gelsin?
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Porto maçının ardından takım arkadaşlarına bir üst turda kimle eşleşmek istediklerini sordu.
Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma başarısı gösteren Beşiktaş'ta Babel, tarihi maçın ardından kamerasından çektiği görüntüleri yayınladı.
Soyunma odasını ve ertesi gün idmanda yaşananları görüntüleyen Hollandalı futbolcu; Cenk Tosun, Atiba, Tolgay Arslan ve Quaresma'ya eşleşmek istedikleri takımları sordu.
Takım arkadaşlarının Babel'e verdiği cevaplar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte Beşiktaşlı futbolcuların arasında geçen diyaloglar;
Babel: Kurada PSG'yi çekelim?
Cenk Tosun: Fark etmez. Avrupa'nın en iyi takımları kaldı. Bu yüzden fark etmiyor. Herkes gelebilir.
?Babel: Bir üst turda kimi çekmek istersin?
Atiba: Bana fark etmez. Herkese karşı oynayabiliriz, herkese... Hepsini getirin.
Babel: Tolly senin cevabın ne?
Tolgay Arslan: Real Madrid'i istiyorum kanka.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:24
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Messi depremi! Ayrılıyor...
Toplam 5
Yorum
Matt Fener -sevgi- kardeslik Bu Üç kavramın bir arada olamayacağını sen herkesten daha biliyorsun Yeme şimdi Ama sende haklısın, olmayınca tüh
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Yalnız bırakıldım
Toplam 2
Yorum
Erol Maç 3-1 sen oyuncu değiştirmiyorsun Abdullah avcı değiştiriyor maç 5-1oluyor.
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Casillas'tan Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
nemo iyiki gelmedin
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