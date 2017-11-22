 Yönetimden futbolculara dev prim! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Yönetimden futbolculara dev prim!

    Yönetimden futbolculara dev prim!

    Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı son maçlar öncesinde garantileyen Beşiktaş'ta futbolculara dağıtılacak prim belli oldu.

    Devler Ligi'nde son 16'ya kalarak hatrı sayılır bir rakamı (yaklaşık toplamda 50 milyon euro) kasasına koymayı garantileyen siyah beyazlılarda, yönetim başarılı performans gösteren ekibi ödüllendirmeyi planlıyor.

    FUTBOLCULARA 230 BİN TL
    Porto maçında oynanan futbolla tüm spor kamuoyonun takdirini kazanan Beşiktaş, aldığı bir puanla ise gruptan lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde etti. Kara Kartal'da yönetim tarih yazan ekibe kişi başı 50 bin Euro (230 bin TL) prim dağıtılmasına karar verdi. Bu rakam sürekli oynayanlar ile zaman zaman kadroya girenler arasında farklılıklar gösterecek.


    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:45
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