Yönetimden futbolculara dev prim!
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı son maçlar öncesinde garantileyen Beşiktaş'ta futbolculara dağıtılacak prim belli oldu.
Devler Ligi'nde son 16'ya kalarak hatrı sayılır bir rakamı (yaklaşık toplamda 50 milyon euro) kasasına koymayı garantileyen siyah beyazlılarda, yönetim başarılı performans gösteren ekibi ödüllendirmeyi planlıyor.
FUTBOLCULARA 230 BİN TL
Porto maçında oynanan futbolla tüm spor kamuoyonun takdirini kazanan Beşiktaş, aldığı bir puanla ise gruptan lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde etti. Kara Kartal'da yönetim tarih yazan ekibe kişi başı 50 bin Euro (230 bin TL) prim dağıtılmasına karar verdi. Bu rakam sürekli oynayanlar ile zaman zaman kadroya girenler arasında farklılıklar gösterecek.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:45
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
fbcan çok değerli bir hareket olacaktır bu. Futbolcular da gitse tam süper olurmuş aslında.
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Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..."
Toplam 3
Yorum
Cimbom2000 Tmm Cenk bu sene iyi oynuyor ama 150million.biraz fazla havalardasın FikretBaşkan.biraz ufaktan git.
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 23
Yorum
fbcan türk oyuncu çıkmıyor diye de ağlarsınız sonra çıkanları da yerin dibine sokana kadar uğraşırsınız. cenk türkiye için önemli bir oyuncu
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