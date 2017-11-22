Türkiye'ye armağan olsun
Beşiktaş’ı Devler Ligi’nde gruplardan çıkaran ilk teknik direktör olan tecrübeli çalıştırıcı, “Başarımızın arkası gelecek. Takımıma inanıyorum” diye konuştu
Şampiyonlar Ligi'nin futbolun vitrini olan bir organizasyon olduğunu kaydeden Güneş, "Tüm Türkiye'yi temsil ediyoruz. Sadece Beşiktaşlıların değil, tüm ülkenin bizim yanımızda olduğunu düşünüyorum. Sıkıntılı süreçlerden geçtik ama sonunda hedefimizin ilkine ulaştık. Bu başarıyı tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz" diye konuştu. Beşiktaş tarihinde en çok Avrupa maçına çıkan (23) teknik direktör olan Güneş, dün gece Porto karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 11. kez sahne aldı. Güneş, devler arenasında da Beşiktaş'a en çok maç oynatan hoca unvanının sahibi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:33
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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