Türkiye'ye armağan olsun

Beşiktaş’ı Devler Ligi’nde gruplardan çıkaran ilk teknik direktör olan tecrübeli çalıştırıcı, “Başarımızın arkası gelecek. Takımıma inanıyorum” diye konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Siyah-beyazlı ekibe tarihinde ilk kez devler arenasında gruptan çıkma başarısı yaşatan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu benim, ekibim ve futbolcularım için çok ayrı bir mutluluk kaynağı. Takımıma güveniyorum. Başarımızın arkası gelecek. Ülke olarak biraz gerideyiz ve Şampiyonlar Ligi'nde seviye yükseltmek istiyoruz" dedi.



Şampiyonlar Ligi'nin futbolun vitrini olan bir organizasyon olduğunu kaydeden Güneş, "Tüm Türkiye'yi temsil ediyoruz. Sadece Beşiktaşlıların değil, tüm ülkenin bizim yanımızda olduğunu düşünüyorum. Sıkıntılı süreçlerden geçtik ama sonunda hedefimizin ilkine ulaştık. Bu başarıyı tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz" diye konuştu. Beşiktaş tarihinde en çok Avrupa maçına çıkan (23) teknik direktör olan Güneş, dün gece Porto karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 11. kez sahne aldı. Güneş, devler arenasında da Beşiktaş'a en çok maç oynatan hoca unvanının sahibi.