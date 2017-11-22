Şenol Güneş'ten Qarabağ Kulübü'ne ziyaret
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Azerbaycan kulübü Qarabağ’ı ziyaret etti ve Qarabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov ile bir araya geldi.
Ziyaretin ardından Şenol Güneş ile Ali Naibi, Qarabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynadığı karşılaşmayı izledi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:39
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Toplam 1
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ali GS Seni seviyoruz
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ali GS Büyük maç kazanmak için gereken AKIL Tudor'da yok ve sonradan kazanılmıyor Acı gerçek iş işten geçmeden anlaşılır umarım Alanya hikaye..
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Toplam 1
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alemin kralı Liğe bakıyon o zaman ne işin var avrupada?Diye sorarlar adama.
Şenol Güneş'ten Qarabağ Kulübü'ne ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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