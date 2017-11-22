Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..."
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaptığı açıklamada Aboubakar'ı almayı çok istediklerini fakat olmadığı belirtirken 50 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli için ise "Hayaller ve gerçekler. Biz de Cenk'in sözleşmesine 150 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyduk. Tabi şaka, şaka yapıyorum" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTVSpor'da katıldığı programda transferi gündemde olan Cenk Tosun'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Cenk Tosun'un ocak ayında ayrılıp ayrılmayacağı konusu hakkında da konuşan Orman, "Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldik ve artık ilk 8, ilk 4 şansımız var. Bunlar ihtimal dahilinde, final bile ihtimal dahilinde. Burada bizim takımın kadrosuyla çok fazla oynayarak bir şeyler yapmamız mümkün değil. Beşiktaş takımının oyuncularına teklif gelmesi, izlenmesi çok normal şeyler. Benim açımdan hoş bir şey, oyuncularım açısında da hoş bir şey, Demek ki iyi oyuncular aldık, gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Orman ayrıca yaptığı açıklamada Aboubakar'ı almayı çok istediklerini fakat olmadığı belirtirken 50 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli için ise "Hayaller ve gerçekler. Biz de Cenk'in sözleşmesine 150 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyduk. Tabi şaka, şaka yapıyorum" dedi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:44
-
Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
fbcan çok değerli bir hareket olacaktır bu. Futbolcular da gitse tam süper olurmuş aslında.
-
Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..."
Toplam 3
Yorum
Cimbom2000 Tmm Cenk bu sene iyi oynuyor ama 150million.biraz fazla havalardasın FikretBaşkan.biraz ufaktan git.
-
Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 23
Yorum
fbcan türk oyuncu çıkmıyor diye de ağlarsınız sonra çıkanları da yerin dibine sokana kadar uğraşırsınız. cenk türkiye için önemli bir oyuncu
Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.