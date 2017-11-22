Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTVSpor'da katıldığı programda transferi gündemde olan Cenk Tosun'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun'un ocak ayında ayrılıp ayrılmayacağı konusu hakkında da konuşan Orman, "Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldik ve artık ilk 8, ilk 4 şansımız var. Bunlar ihtimal dahilinde, final bile ihtimal dahilinde. Burada bizim takımın kadrosuyla çok fazla oynayarak bir şeyler yapmamız mümkün değil. Beşiktaş takımının oyuncularına teklif gelmesi, izlenmesi çok normal şeyler. Benim açımdan hoş bir şey, oyuncularım açısında da hoş bir şey, Demek ki iyi oyuncular aldık, gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Orman ayrıca yaptığı açıklamada Aboubakar'ı almayı çok istediklerini fakat olmadığı belirtirken 50 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli için ise "Hayaller ve gerçekler. Biz de Cenk'in sözleşmesine 150 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyduk. Tabi şaka, şaka yapıyorum" dedi.





