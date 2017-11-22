"Manchester City, Cenk Tosun'u izlemeye geldi..."

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Radyospor'un Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a özel açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'ı izlerken rüyada mıyım acaba dedim…"

Galip gelebilirsin, tur atlarsın, kale direklerinden döner, ezilirsin, zorlanırsın ve sonunda bir gol bulursun. Hem maç biter hem sen bitersin. Ancak Beşiktaş öyle değil artık. Bir 90 dakika daha olsaydı da biraz daha Beşiktaş'ı izleseydik diye herkese söyleten bir takım vardı sahada. O kadar muhteşemdi Beşiktaş. İkinci yarının ilk 20 dakikasını izlerken rüyada mıyım acaba dedim. Kendimde futbol oynadım yıllarca, uzun zamandır bu kadar keyif aldığım bir futbol izlememiştim. Takımımıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum.





"Porto yöneticisi taraftara, futbola hayran kalmış…"

Porto Yöneticilerinden bir tanesinin maçtan sonra gelip bana söylediklerini her Türkün duymasını isterdim. Şu anda durumu belli olmayan bir takım, galip gelselerdi belki işi bitirme noktasına getirceklerdi. O yönetici arkadaşımızın inanın bana mutluluktan gözlerinin için gülüyordu. Çünkü taraftara, futbola her şeye hayran kalmış. Aynı zamanda 2.lik şanslarının da devam ediyor olmasından dolayı mutluydu.

"Her şeyiyle muhteşem bir geceydi…"

Her şeyiyle muhteşem bir geceydi. Futbolda dün yoktur. İnşallah bundan sonrasında da bu şekilde gerçekleşecek. Beşiktaş ve Türk futbolu bunu hak ediyor. İnşallah bir dahaki turlarda da bu şekilde olacaktır.

"Real Madrid çıksa da Beşiktaş elinden geleni yapar…"

Şenol Hocanın konuşmasına bayıldım. Bir gerçek var… Bir dahaki turlarda Manchester City gibi Bayern Münih gibi çok önemli takımlar olacak. Bunun bilincinde olmak lazım. Atıp tutmamak lazım. Çok üst düzey birkaç takımın dışında diğer takımlarda güçlü ama o birkaç takımla eşleşmemiz durumunda şansımız daha yüksek olacak. Tabii ki Real Madrid gibi takımlar çıkarsa da Beşiktaş elinden gelenin en iyisini sahada yapacaktır.

"Tarih tekerrür ediyor olabilir ama…"

Çok eskilere dayanan, yanlış hatırlamıyorsam 60'lı yıllarda Real Madrid'le bir maçımız var. O zamanlar şerefiyle, hakkıyla oynamıştı Beşiktaş. Ancak elenmişti. Şimdi tarih tekerrür ediyor olabilir ama tabii daha düşük çaplı takımların gelmesi iyi olur bizim için.

"Cenk Tosun'u Mario Gomez'e benzettim…"

Cenk Tosun'u bizim Mario Gomez'e falan da benzettim. Topu alıyor, saklıyor, çalım atabiliyor. Onun dışında kanada geçip depar atabiliyor. Güçlendi de… Cenk bu sezon özellikle o güzel olan meziyetlerini çok üst düzeye taşıdı. Bu yaz çok iyi çalıştığını ve bu şekilde kendini gösterdiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Tolgay, Pepe, Atiba, Babel… Hangi birini sayayım, Allah bu takımı nazarlardan korusun.

"Manchester City, Cenk Tosun'u izlemeye geldi..."

Manchester City, Cenk Tosun'u izlemeye geldi. Birkaç takım daha vardı galiba. Kafam çok dağınık, net hatırlayamıyorum şu anda. Hala etkisindeyim (Gülüyor). Ancak şunu söyleyebilirim hocamız Cenk Tosun'u bırakmaz. Başkanımız da bırakmaz. Sezon sonunda şartlar uygun olursa olabilir ama. Bunları yapmak zorundayız artık zaten günümüz futbolunda. Alıp, yetiştirip, satmalıyız. Bu döngüyü sağlamayız. Tolgay'ın da aynı şekilde talipleri bulunuyor. Tolgay'ı, Oğuzhan'ı, Cenk'i, Babel'i kim istemez ki.