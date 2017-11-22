Maç sonu 3’lüsü Aboubakar’dan
Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantilerken, karşılaşma sonunda sahalarda ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Porto’nun forveti Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3’lü çektirdi.
Tribünleri dolduran taraftarlar bütün takımı ve Teknik Direktör Şenol Güneş'i tribüne davet ederken, gelenekselleşen maç sonu 3'lüsü yine yapıldı. Ancak bu kez futbol sahalarında ender görülen bir durum yaşandı ve maç sonu 3'lüsünü rakip takım oyuncusu yaptırdı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Porto'nun yıldız golcüsü Aboubakar, siyah-beyazlı tribünlere 3'lü çektiren isim oldu. Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3'lü çektirirken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcülerini bağırlarına bastı ve Aboubakar'a uzun süre tezahürat yaptı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:59
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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