Fikret Orman: O takım rakibimiz olmasın!

Şampiyonlar Ligi'nde artık kolay rakibin kalmadığını ifade eden Orman, "Real Madrid bize çıkmasın, şu anda gelmesin. Artık Şampiyonlar Ligi'nde 16 çok üst düzey takım olacak. İkinci torbadan takım alacağız ancak orada da çok üst düzey takımlar var. Bu şekilde oynadığımız sürece Beşiktaş her takımı zorlayacaktır, dünyada kiminle oynarsak oynayalım, Beşiktaş artık ciddiye alınacak bir takımdır" dedi.

BAŞAKŞEHİR'E TEŞEKKÜR EDİYORUM

Medipol Başakşehir'in Twitter hesabından Beşiktaş'ı tebrik etmesiyle ilgili olarak da konuşan Orman: "Başakşehir'in de nezaketine teşekkür ediyorum, seviyeyi yukarıya çekiyorlar, onlardan rekabet etmekten dolayı mutluyum. Bir taraftan da seviyeyi, rekabeti aşağıya çekmeye çalışanlar var" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'I DÜNYA KULÜBÜ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUM

Avrupa'da bir kupa hedeflediklerini söyleyen Orman, "Beşiktaş'ı dünya kulübü olarak görmek istiyorum dedim, ilk geldiğim zaman bunu söyledim. Dünyanın her yerinde taraftarı olan bir kulüp yaratmak istiyoruz ve şu anda da buraya doğru gidiyoruz, dün Azerbaycan'da bunun bir örneğini gördük. Malezya'da da var, Orta Doğu'da da benzer durumlar var. Dünyanın her yerinde Beşiktaş takip ediliyor. Gerekli olan destekleri de devletimiz açısından görmemiz lazım, biz ülkenin tanıtımını da yapıyoruz ayrıca. Hep söylüyorum, Avrupa'da bir kupa istiyorum, o kupayı müzemize koymamız gerekiyor" dedi.

OĞUZHAN BEŞİKTAŞ'IN KAPTANI!

Oğuzhan'ın geleceği hakkında da konuşan Orman, ''Oğuzhan bu takımın kaptanı, Oğuzhan hiçbir yere gitmez, bizim 10 numaramız. Bizim, Oğuzhan ile ilişkimiz çok üst seviyede. Bizim Oğuzhan'ın gideceğine yöneli bir rahatsızlığımız yok. Oğuzhan bir yere gitmeyecek, bizim gönül bağımız var. Biz kimi istiyorsak, onunla sıkıntı yaşamayız. Bizden bir oyuncu gidiyorsa, biz istemediğimiz için gidiyordur'' dedi.





