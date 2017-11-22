ESPN'de Kartal coşkusu
Cenk’in asistinde Talisca’yla gelen gol sonrası, “Cenk Tosun ne yaptın! Cumhurbaşkanı’nı bile ayağa kaldırdın” yorumu yapıldı
MESSİ İLE KADERİ AYNI
"Beşiktaş'ın kadın taraftarları Avrupa'nın en ateşli erkek taraftarlarından daha ateşli şekilde takımlarını destekliyor."
"Cenk Tosun ne yaptın sen! Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bile ayağa kaldırdın."
"Cenk Tosun'un tek suçu, kendisine eşlik edecek onun kadar üst düzey Türk'ün olmaması. Messi ile aynı kaderi yaşıyor. Arjantin'e de az daha Messi, Dünya Kupası için yetmeyecekti."
"Beşiktaş 'ın ambargosuna top bile dayanamadı. Patladı."
"Atiba , Türkler'in karakterini iyi çözmüş. Hem Cenk Tosun'a 'sakin ol' diyor. Hem de ateşli olduklarını bildiği için çok da üstüne gitmiyor."
'Direğin sesi Buenos Aires'ten duyuldu'
ESPN'DE ikinci yarıda Babel'in direkten dönen füzesi için de Pedro Wolff ve Jorge Barrill ilginç bir yorumda bulundu. Pozisyon sonrası ikili büyük bir heyecanla, "Babel'in şutunda direğin sesi Başkent Buenos Aires'ten duyuldu" dedi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:30
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Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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