 Başkan açıkladı: "Quaresma Porto'ya dönecek" – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Başkan açıkladı: "Quaresma Porto'ya dönecek"

    Başkan açıkladı: "Quaresma Porto'ya dönecek"

    Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa, "Quaresma'nın Porto'ya döneceğinden hiç şüphem yok" dedi.

    Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Quaresma'nın Porto'ya döneceğinden hiç şüphem yok. Çünkü futbolu bıraktığında Porto'da yaşayacak ama Porto'da futbol oynamayacak. Porto Kulübünü bıraksalar da evlerini burada tutan futbolcular olduğunu bilmek güzel bir şey. Bu, Porto'nun onlar için anlamlı olduğunu gösteriyor." dedi.

    Da Costa, Beşiktaş formasını giyen Pepe ve Ricardo Quaresma ile yakın dostluğunun bulunduğunu da söyledi.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:58
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