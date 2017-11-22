Başkan açıkladı: "Quaresma Porto'ya dönecek"
Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa, "Quaresma'nın Porto'ya döneceğinden hiç şüphem yok" dedi.
Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Quaresma'nın Porto'ya döneceğinden hiç şüphem yok. Çünkü futbolu bıraktığında Porto'da yaşayacak ama Porto'da futbol oynamayacak. Porto Kulübünü bıraksalar da evlerini burada tutan futbolcular olduğunu bilmek güzel bir şey. Bu, Porto'nun onlar için anlamlı olduğunu gösteriyor." dedi.
Da Costa, Beşiktaş formasını giyen Pepe ve Ricardo Quaresma ile yakın dostluğunun bulunduğunu da söyledi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:58
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 12
Yorum
NEW_FENERBAHCE Bencede kiralık alınmalı belki birşeyler yapabilir.
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Dilmen: Terim boştayken, Terim gelir...
Toplam 4
Yorum
galah Oğuzhan,ni kim alacak ya adam neden okadar iyi buluyorsunus anlamadim...bence kimse almasss
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Belhanda aklandı!
Toplam 2
Yorum
galah bizim oyuncular bu kötü oyunlan yurt disinda ilk 18 bile katmiyorlar....yazik bu adama giden paralara
Başkan açıkladı: "Quaresma Porto'ya dönecek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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