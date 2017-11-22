Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Porto'yla 1-1 berabere kaldığı maçın ardından G Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledi.
Siyah-beyazlıların geriye düştüğü maçta beraberlik golünü Talisca atarken, golü hazırlayan Cenk Tosun Brezilyalı oyuncudan daha fazla alkış aldı. Gruptaki 5. maçı da boş geçmeyerek toplamda 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen milli yıldız, değereni daha da artırdı.
MAÇA SCOUT AKINI
1-1'lik eşitlikle sona eren maçı izleyeneler arasında birçok büyük Avrupa ekibinin temsilcileri de vardı. Manchester United, Chelsea, Bayern Münih, Roma, Nice, Tottenham, Newcastle United, Crystal Palace ve Norwich City'nin skout ekibini gönderdiği maçta başta Cenk Tosun olmak üzere birçok futbolcuyu takip ettiler.
DEĞERİ KATLANDI
Daha önce Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın "20 milylon Euro yetmez" dediği Cenk'in her geçen gün daha da artan performansı sonrasında milli oyuncunun bedelinin en az 25 milyon Euro olacağı konuşuluyor.
CENK: BAŞKAN NE DERSE O
Transferiyle ilgili gelen bir soruya ise Cenk, kararı Fikret Orman'ın vereceğini söyledi ve şöyle konuştu: "Büyük takımlarla ismimin anılması beni gururlandırıyor ama ben zaten büyük bir camiadayım. Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum, böyle şeyleri takmıyorum. Sezon sonunda başkanımız ne derse o olacak"
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:19
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Ada’dan Narsingh iddiası
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR JOHSEN EVET HOLLANDALI AMA BUZ GİBİ TEREYAGINDAN KIL ÇEKER GİBİ GOL ATTI ESAS ORDA FAULU GEÇ KALAN SERDAR YAPTI CÜNEYT ÇAKIRDA DOĞRADI
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Dilmen: Terim boştayken, Terim gelir...
Toplam 1
Yorum
ADANALI -HAMZA YÜRÜYÜN KANKALARA GS YI SATAN ADANALI TÜCCARI GS DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ. KANKALARIN TAKIMLARINDAN BİRİNİ ÇALIŞTIRABİLİR.
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Ada’dan Narsingh iddiası
Toplam 3
Yorum
UZMAN GOLCÜ CÜNEYT ÇAKIR GİBİLER OLURSA JOHSEN NAPSIN ADAMIN BUZ GİBİ GOLÜNÜ CÜNEYT SAYMADI.FUTBOL OYNAMIŞ HERKES BUNUN BAL GİBİ GOL OLDUGUNU BİLİYOR
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