Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!

Siyah-beyazlıların geriye düştüğü maçta beraberlik golünü Talisca atarken, golü hazırlayan Cenk Tosun Brezilyalı oyuncudan daha fazla alkış aldı. Gruptaki 5. maçı da boş geçmeyerek toplamda 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen milli yıldız, değereni daha da artırdı.

MAÇA SCOUT AKINI

1-1'lik eşitlikle sona eren maçı izleyeneler arasında birçok büyük Avrupa ekibinin temsilcileri de vardı. Manchester United, Chelsea, Bayern Münih, Roma, Nice, Tottenham, Newcastle United, Crystal Palace ve Norwich City'nin skout ekibini gönderdiği maçta başta Cenk Tosun olmak üzere birçok futbolcuyu takip ettiler.

DEĞERİ KATLANDI

Daha önce Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın "20 milylon Euro yetmez" dediği Cenk'in her geçen gün daha da artan performansı sonrasında milli oyuncunun bedelinin en az 25 milyon Euro olacağı konuşuluyor.

CENK: BAŞKAN NE DERSE O

Transferiyle ilgili gelen bir soruya ise Cenk, kararı Fikret Orman'ın vereceğini söyledi ve şöyle konuştu: "Büyük takımlarla ismimin anılması beni gururlandırıyor ama ben zaten büyük bir camiadayım. Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum, böyle şeyleri takmıyorum. Sezon sonunda başkanımız ne derse o olacak"