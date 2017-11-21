Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu!
Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlılar 5. hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto’yu konuk edecek. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, Porto'yu yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında en fazla grup puanı alan ekip olmayı başaracak. Gruptan çıkmak için Beşiktaş'a beraberlik de yetiyor. Kartal yenilse dahi, Monaco - Leipzig maçında Alman temsilcisinin berabere kalması ya da yenilmesi durumunda üst tura çıkacak...
Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda tarihi maçlarından birini bugün yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, 5. hafta maçında Porto'yu konuk edecek. Beşiktaş, Porto'yu yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adına tarih yazacak. Siyah- beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olarak tarihinde ilk kez üst tura çıkacak.
ADIM ADIM ZİRVEYE
Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru F.Bahçe'nin elinde bulunuyor. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan F.Bahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kaldığı takdirde F.Bahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale edecek.
BERABERLİK YETİYOR
Gruptan çıkmak için Beşiktaş'a beraberlik de yetecek. Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlılar, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.
SAAT: 20.00
STAT: VODAFONE PARK
HAKEM: Mateu Lahoz (İSPANYA).
İŞTE İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk.
PORTO: Jose Sa, Maxi Pereira, Marcano, Brahimi, Telles, Herrera, Ricardo, Danilo, Oliveira, Felipe, Aboubakar.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 19:02
-
‘20 milyon euro’luk adam’
Toplam 11
Yorum
st_hal bu çocuk 18 yaşında 20 milyon ederse trabzonspordaki abdülkadir ömür 50 milyon eder heralde :)
-
Lazar Markovic geri dönüyor
Toplam 10
Yorum
XXL BAŞKAN CELTA VİGODAN SİSTOYU ALIN KAÇIRMAYIN DERİM,VALBUENA SAĞA ÇEKİLEBİLİR..BİR SOL BEK VE SHAKDARDAN FRET DE ALINABİLİRSE DEYMEYİN KEYFİMİZE.
-
Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 4
Yorum
Salih6107 Sayın Başkanım, kovun şu adamı, en az zararla kurtulun.Bunan bize fayda yok, anlayamadık mı hala.
Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.