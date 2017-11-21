TARİH BÖYLE YAZILIR

Vodafone Park'ta Barcelona'yı hatırlatan futboluyla izleyenleri mest eden Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak bitime bir maç kala ikinci tura çıkmayı garantiledi Portekiz ekibi, Felipe ile öne geçti. Kartal bu gole Talisca ile yanıt verirken, Babel'in bazukası üst direkte patladı. Beşiktaş, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde gruptan çıktı.



Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip, önemli bir başarıya imza attı. Daha önce gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Beşiktaş, bu sezon grubundaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı ve adını üst tura yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesinin bitimine 1 maç kala üst turda yer alma hakkı da elde etti.

- İlk katılımı 1997-1998'de

Beşiktaş, yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup mücadelesini 1997-1998'de yaptı.

Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Göteborg ile E Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 6 puan topladı. Beşiktaş, bu puanla grubu 3. sırada bitirdi.

- İkinci mücadele 2000-2001'de

Siyah-beyazlı ekip, 2000-2001 sezonunda organizasyonda ikinci kez gruplarda mücadele etti.

H Grubu'nda Milan, Leeds United, Barcelona ile eşleşen Beşiktaş, grubu birer galibiyet ve beraberlik, 4 yenilgiyle tamamladı.

Aldığı 4 puanla son sırada yer alan Beşiktaş, sahasında Barcelona'yı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde evindeki en farklı galibiyete imza attı. Ancak siyah-beyazlı takım, deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilerek tarihinin en ağır ikinci yenilgisini de bu sezon yaşadı.

- 2003-2004'de çıtayı yükseltti

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı sezonlarından birini 2003-2004'te geçirdi.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde üçüncü kez yer aldığı organizasyonda ilk kez en yüksek puanına ulaştı. G Grubu'nda Chelsea, Sparta Prag ve Lazio ile mücadele eden Beşiktaş; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Grupta 7 puan toplayarak bu kulvarda en iyi derecesini elde eden siyah-beyazlı takım, 3. sırada kaldı.

- 2007-2008'de hüsran yaşadı

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük hezimeti ise 2007-2008'de yaşadı.

Porto, Olympique Marsilya ve Liverpool ile A Grubu'nda yer alan Beşiktaş, tarihinin en ağır yenilgisini Liverpool'a 8-0 yenilerek aldı. Grubunu 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 6 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, ayrıca grubu son sırada tamamladı.

- 2009-2010'da 4 puanda kaldı

Bir sezonluk aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 2009-2010'da yer alan Beşiktaş, B Grubu'nda fazla varlık gösteremedi ve birer galibiyet ile beraberliğin yanı sıra 4 yenilgi aldı.

Grubunda 4 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, 4. sırada kaldı.

Beşiktaş, bu sezon Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenerek, tarihinin önemli galibiyetlerinden birine de imza attı.

- Geçen sezon 7 puan topladı

Beşiktaş, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma iddiasını son karşılaşmada yitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 2016-2107'de birer galibiyet ve yenilgiyle 4 beraberlik aldı. 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 2003-2004'teki başarısını da yineledi.

- Şampiyonlar Ligi performansı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesindeki performansı şöyle:

SezonMaçGBMAGYGPuan

2017-201853209411

2016-201761418147

2009-20106114384

2007-200862044156

2003-20046213577

2000-200161144174

1997-19986204696

- İlk kez lider çıkan Türk takımı oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ilk Türk takımı unvanını da aldı.

Bu organizasyonda daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe, adlarını üst tura yazdırma başarısı gösterirken, her iki ekip de 2. olarak gruptan çıkma başarısı göstermişti.