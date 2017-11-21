Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor
Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor. Geçen sezon Benfica ağlarını sarsan yıldız oyuncu, bu sezon da Porto’ya 2 maçta da gol atmayı başardı.
Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Talisca, bu sezon oynanan Porto maçlarını da boş geçmedi. Portekiz'de oynanan ilk karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederken, Brezilyalı oyuncu mücadelenin 13. dakikasında Quaresma'nın ortasında kafayla ağları havalandırmış ve takımını 1-0 öne geçiren isim olmuştu. Talisca, Porto karşısındaki 2. mücadelede de ağları havalandırmayı başardı. Cenk Tosun'un rakibinden müthiş sıyrılarak ceza sahası içine getirdiği topta boş alana kaçan ve kendisini unutturan Anderson Talisca, beraberliği getiren isim oldu. Yıldız futbolcu, son 2 sezonda Portekiz takımlarına karşı forma giydiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:28
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İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
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Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
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‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
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