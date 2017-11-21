Sergio Conceiçao'dan Aboubakar yorumu!
Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından basın toplantısında konuştu. Conceiçao, Beşiktaş’ın çok tecrübeli bir takım olduğunu belirterek “Çok güçlü bir takıma karşı oynadık” dedi.
"Çok güçlü bir takıma karşı oynadık"
Amaçlarının üst tura çıkmak olduğunu sözlerine ekleyen Conceiçao, "Tabii ki amacımız üst tura çıkmak. Monaco maçımız var. Sürprizlerle dolu bir gruptayız. Önümüzdeki maçtan sonra çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Grubun sonuçları Monaço-Leipzig maçına da bağlı. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Beşiktaş çok tecrübeli bir takım. Leipzig daha genç oyunculardan kurulu ama kapasitesi yüksek bir takım. Bir sonraki maça iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Biz bugün bir şey kaybetmedik ve şansımız devam ediyor. Alacağımız tavırlar ve bundan sonraki maçtaki duruşumuzu belirleyecek. Heyecanımızı sürdürmemiz gerekiyor çünkü hala 1 maç daha var" diye konuştu.
"Müthiş bir taraftar desteği vardı"
Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine devam eden Sergio Conceiçao, "Harika bir maç çıkardılar. Müthiş bir taraftar eşliğinde üst tura çıktıkları için tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Grupta önümüzdeki günlerde neler olacağını bilmiyorum. Beşiktaş, Leipzig''de kazanır mı, kazanmaz mı bilmiyorum ama bizim bu hesaplara bağlı kalmamamız lazım. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Bu atmosferi çok beğendim bu akşam. Portekiz basınında biraz abartılmıştı. Atmosferden çok etkilenmedi takımım. Çok da güzel ve etkili bir oyun ortaya çıktı" açıklamasında bulundu.
"Leipzig, Almanya'da Beşiktaş'ı yenebilir"
Grupta iddiasını sürdüren Leipzig'in çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Sergio Conceiçao, "Bence Almanya'da Beşiktaş'ı ağırlarken kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Ben Beşiktaş'ın Almanya'da kazanmasının zor olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün futbolcular elinden geleni yapıyor. Leipzig kaliteli bir takım. Önümüzdeki maç için şu anda konuşmak erken" dedi.
"Aboubakar'ın sevilmesi normal"
Aboubakar'ın maç sonunda taraftarlara 3'lü çektirmesi sorulan Conceiçao, "Aboubakar, Beşiktaş taraftarıyla tezahürata eşlik mi etti? Benim haberim yok. Beşiktaş, Aboubakar'la ilgileniyor mu? O zaman başkan burada, kendisine transferle ilgili teklif yapabilirsiniz. Futbolda oyuncular farklı takımlarda oynarlar. Quaresma da Beşiktaş'ta oynayan bir futbolcu, daha önce Porto'da oynamıştı. Quaresma maçtan çıkarken Porto taraftarı tarafından da alkışlandı. Aboubakar'ın da bu kadar sevilmesi normal. Futbolun içinde olan, iyi niyetli bir durum olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:59
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İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
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Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
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‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
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