Şenol Güneş: Gölün içinde bir damlayım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto maçının ardından konuştu. Grubu lider tamamlayan siyah-beyazlılarda Güneş, “Gruptan çıktığımız için çok mutluyuz ve başta taraftar herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 sona eren Porto maçının ardından konuştu. Bu sonuçla grupta liderliği garantileyen ve bir üst tura lider olarak yükselmeyi başaran ilk takım olarak tarihe geçen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Güneş, sözlerine teşekkür ederek başladı. İyi başlayıp iyi bitirdiklerini söyleyen Güneş, "Denk takımlar arasında oynanan maçlarda 1. olmak çok önemliydi. Yönetim ve başkana, bugün maça gelen Cumhurbaşkanı ve devlet erkanına, oyuncularımıza, personele ve medyaya çok teşekkür ediyorum. Ama bunların başında 90 dakika boyunca tribünde büyük bir destek vardı ve taraftara çok teşekkür etmek zorundayım. Hak ettiğimiz sonucu aldık. İyi yönden bakarsak, grupta lider olduk. Son 2 maçta akıllı oynayarak gruptan çıkmayı garantiledik, eksiklere bakarsak 2 maçta 4 puan kaybettik. Bugün 2 takım da kontrollü oynadı. Gole kadar pozisyon yoktu. Porto çok becerikli bir takım ve golden sonra dağıldık. Ancak 2. yarıda kontrol tamamen bizdeydi ancak 45 dakika içinde üstünlük skora yansımadı. Beraberlik net bir sonuç olarak kabul edilebilir. Mutluyuz. Bugüne kadar gruptan çıkabilmek için olağanüstü bir isteğimiz vardı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde 2 sezonda son anda kayıplarımız oldu. Bugün de böyle bir acıyı görmek istemezdik ve çok güzel bir iş oldu bizim için. Grupta 1. olduğumuzu göstermemiz, Türkiye'yi iyi temsil ettiğimizi gösteriyor. Bir üst turda ne yapacağımızı düşünüyoruz. Eldeki oyuncularla bir üst turda neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Hepimiz gelip geçiciyiz, taraftar kalıcı"

Beşiktaş taraftarına ayrı bir parantez açan Şenol Güneş, "Hepimiz gelip geçiciyiz, ama bir takımın sembolü taraftarlardır. Biz onlara layık bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle ben de oyuncularım da bu taraftarla gurur duyuyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Soyunma odasında futbolcularla yaptığı konuşma sorulan Güneş, "Soyunma odasındakiler zaten dışarıya çıkıyor. Bizde gizli saklı yok. Bu işi yapıyorsak en iyisini yapacağız. Bu zamana kadar futbol oynarken, bizim bir futbol yapımız var. Ligde de oynamaya çalışıyoruz. Tabii kayıp da edebiliriz. Monaco, Leipzig ve Porto arasında bir seviye yakaladık. Tabii Barcelona seviyesinde değildi grup ama yine de başarılı iş çıkardık. Yeni bir seviye yakalamamız gerekiyor. Son 3 senede Beşiktaş daha da yükseldi. Tabii daha önce şampiyonluklar vardı, başarılar vardı ama artık daha da yukarıya çıktı. Ve futbolcuların bu konuda sorumlulukları var. Bu nedenle kendilerine daha çok bakmaları ve çalışmaları gerekiyor" diye konuştu.



"Cenk'in asisti olağanüstüydü"

Porto karşısında hem hücum etmeyi hem de kontrollü oynamayı tercih ettiklerini sözlerine ekleyen Şenol Güneş, "Tabii bu durum oyuncuları biraz zorluyor. Bir pozisyonda golü yedik ama sonrasında Cenk'in olağanüstü asistinde Talisca ile golü bulduk. İkinci yarıda baskılı oynayarak oyuna daha çok ağırlık koyduk. Hem baskı yapıp hem oyunu kontrol ettiğimiz zaman Şampiyonlar Ligi'ne daha çok ağırlığımızı koyarız" dedi.

Bugün tarih yazdığı ifade edilen Güneş, "Tarih yazma lafı çok oldu. Tarih geçmişte kalır biz geleceğe bakıyoruz. Önümüzde iyi bir rakip olacaktır. Kimin çıkacağını bilmiyoruz ve hayırlısı olsun diyoruz" açıklamasını yaptı.



"Başarıya doyumsuz olunmalı"

Her sene üzerine koyarak gittiklerini söyleyen Güneş, "Başkan da söyledi, ben de söyledim. Geçen sene kaybettiğimiz bir Şampiyonlar Ligi, gruptan çıkamama durumumuz vardı ve bunu sene bunu aştık. Hedefler bitmez. İnsanlar başarıla doyumsuz olmalı. Ama Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund gibi takımların üst seviyede olduğunu kabul etmek gerekir. Biz yine onlara karşı da çıkıp topumuzu oynarız. Kaybedebiliriz de. Kurada çıktıkları zaman görürüz. Bundan sonra da kendimizi görmek açısında bir durum olur" diye konuştu.



"Gölün içinde bir damlayım"

Takımın oynadığı oyunda kendisinin çok büyük bir etkisinin olmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Oyun olarak istediğimiz şey rakibi çıkarmadan oynayabilmek ve etkili pozisyonlar üretip goller bulmak. Kendimi herhangi bir yere koymuyorum. Eğer bir yere koyacaksam, denizin ya da gölün içindeki bir damla olarak görüyorum. Devasa bir kulübün içindeyiz. Tabii damlaya damlaya göl olur ve taşar. Biz de bu gölü taşırmak için çalışıyoruz" dedi.



Son olarak Tosic'in oyundan alınması hakkında konuşan Güneş, "Tosic'in bir sakatlığı vardı ve ısrarla oynamaya devam etti. Bunun da zararını gördük. Bu durumda Pepe'ye çok iş düştü. Devre arasında devam etmemesinin iyi olacağını düşündük. Medel de çok iyi oynadı bugün. Başakşehir ve Konyaspor'a da maçlarında başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.