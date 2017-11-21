''Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim''
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, CNN International'a özel bir röportaj verdi. Portekizli savunmacı, dünyaca ünlü süper star Cristiano Ronaldo'yu Beşiktaş'a çağırdı.
"BEŞİKTAŞ'A GİTMEMEK İMKANSIZDI"
"Beşiktaş teklifi ve projesiyle geldiğinde dikkatimi çekti. Sosyal medyadan birçok mesaj aldım. Gitmemek olmazdı. İnsanların gösterdiği bunca ilgiye sırtımı dönemezdim. Beşiktaş'a gitmem gerektiğini söyledim. Beşiktaş'a gitmemek imkansızdı" ifadelerini kullandı.
"TÜRK İNSANI FUTBOLU ADETA YAŞIYOR"
Yıldız oyuncu, Vodafone Park'ta atmosfer hakkında da konuştu: "Daha önce böylesine bir deneyim yaşamamıştım. Türk insanı futbolu adeta yaşıyor. Futbol onlar için bir tutku. Bunu da takımlarına olan sevgi ve ilgiyle gösteriyorlar."
''ELBETTE ONUN BURAYA TRANSFER OLMASINI İSTERİM''
"Elbette onun buraya transfer olmasını isterim. O Messi'den daha komple bir futbolcu. Ona saygım aosnsuz. Benim arkadaşım ve benim için çok önemli biri. Eğer böyle bir imkan varsa onun Beşiktaş'a gelmesini seve seve isterim. Ronaldo sahanın dışında gayet normal biri. Sosyal medyada onunla ilgili haberler gördüğümde "Bu olamaz. Yalan" diyorum. İnsanlar gerçek Ronaldo'yu bilmeden konuşuyor. O da bizim gibi normal alışkanlıkları olan normal bir insan. Çocuklarını çok seviyor. Baba olmanın öneminin farkında. Bunu mükemmel ve doğal bir şekilde yapıyor."
Pepe, EURO2016 şampiyonluğunu ve 2018 Dünya Kupası'nı da değerlendirdi:
"Limitlerimizi biliyorduk ama ama aynı şekilde neler yapabileceklerimizi de. Her maçta alçakgönüllüydük. Ayaklarımız yere basıyordu. Birey olarak değil takım olarak çalıştık. Bugünün Portekiz'ini şöyle değerlendirebiliriz: Dünya Kupası için yapması gerektiğini planlamaya odaklanan bir ulusal takım. Dünya Kupası'nı kazanmak benim gibi biri için yorucu ama güzel bir hedef. Ülkenizi temsil etmek size gurur verir. Sahip olduğum şeyler için savaşan biriyimdir. Oturup her şeyin bana gelmesini beklemem. Daha fazla başarı için mücadele ederim."
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:04
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Tudor'a 2 maç süre
Toplam 25
Yorum
alanya11 i 4-1-4-1 , defans; 4lü denans linnes,serdar,maicon,mariano, tek önlibero selcuk, 4lü ortasaha yasin belhanda ndiaye,rodrugues, forvet gomis.
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Beşiktaş için savaşacağım
Toplam 1
Yorum
atogen Aman sen frikiklerden ve penaltılardan uzak dur yeter.
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 17
Yorum
sadi en iyi yerde durmacaka koşacak eren efendi 20 haftadan beri tık yok
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