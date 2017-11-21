Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Medipol Başakşehir Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider olarak bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ı tebrik etti.
Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kızmaca darılmaca yok, Avrupa büyükelçimiz Beşiktaş. Tebrikler" denildi. Atılan bu tweet, dakikalar içerisinde binlerce retweet ve favori alırken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:00
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İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
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Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
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‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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