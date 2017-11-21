Maç sonu 3’lüsü Aboubakar’dan
Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantilerken, karşılaşma sonunda sahalarda ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Porto’nun forveti Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3’lü çektirdi.
Tribünleri dolduran taraftarlar bütün takımı ve Teknik Direktör Şenol Güneş'i tribüne davet ederken, gelenekselleşen maç sonu 3'lüsü yine yapıldı. Ancak bu kez futbol sahalarında ender görülen bir durum yaşandı ve maç sonu 3'lüsünü rakip takım oyuncusu yaptırdı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Porto'nun yıldız golcüsü Aboubakar, siyah-beyazlı tribünlere 3'lü çektiren isim oldu. Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3'lü çektirirken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcülerini bağırlarına bastı ve Aboubakar'a uzun süre tezahürat yaptı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:57
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İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
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Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
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‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
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