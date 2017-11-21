 Genç Kartallar, Porto'ya kaybetti! – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Genç Kartallar, Porto'ya kaybetti!

    Genç Kartallar, Porto'ya kaybetti!

    Beşiktaş Genç Takımı, UEFA Gençler Ligi’nin 5. haftasında Porto’ya 0-1 mağlup oldu.

    Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maça siyah-beyazlılar; Ersin, Şiyar, Alpay, Metin, Süleyman, Erdem, Oğuzhan, Mertcan, Sevim, Bülent ve Mustafa ile başladı.

    İlk yarının son dakikasında kalesinde golü gören Beşiktaş, ikinci yarıda beraberliği sağlayamadı ve sahadan 0-1 mağlup ayrıldı.



    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:29
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