Genç Kartallar, Porto'ya kaybetti!
Beşiktaş Genç Takımı, UEFA Gençler Ligi’nin 5. haftasında Porto’ya 0-1 mağlup oldu.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maça siyah-beyazlılar; Ersin, Şiyar, Alpay, Metin, Süleyman, Erdem, Oğuzhan, Mertcan, Sevim, Bülent ve Mustafa ile başladı.
İlk yarının son dakikasında kalesinde golü gören Beşiktaş, ikinci yarıda beraberliği sağlayamadı ve sahadan 0-1 mağlup ayrıldı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:29
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Colman’ın büyük özlemi
Toplam 5
Yorum
TS6961 bizlerin içini sızlatıyor.Yani kısaca biz taraftarların tasvip etmediği davranışlar bunlar
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VakıfBank-Fenerbahçe maçlarına taraftar yasağı
Toplam 1
Yorum
çağlayan koç vakıfbankın seyircisimi varmış ki
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Colman’ın büyük özlemi
Toplam 5
Yorum
TS6961 ts yöneticilerin vefasızlık örneklereinden biri daha Ünal'a Hami'ye Toluan'ya ve nihayetinde Colmanan'a yapılan bu davranışlar bizlerin içi
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