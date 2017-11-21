Forever Kara Kartal

Ryan Babel, İngiliz basınına konuştu. Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istediğini söyledi ve “Umarım burası son durağım olur” dedi

Geldiği günden beri futbolu ve golleriyle alkış alan, kısa sürede taraftarların sevgilisi olan Babel, Beşiktaş sevgisini İngiliz basınına anlattı. Hollandalı kanat oyuncusu, kariyerine siyah-beyazlı takımda son vermek istediğini söyledi. 30 yaşındaki Babel, gelecek planlarıyla ilgili bir soruya "Futbol hayatımın sonlarına yaklaşıyorum. Belli bir yaşa geldim ve artık kariyerimle ilgili kararlar almam gerek. Beşiktaş'ın son durağım olmasını istiyorum. Tabii ki futbolda bu tip şeyleri önceden tahmin etmek zor. Bir yıl çok sevilirsiniz, sonraki sene istenmeyebilirsiniz. Futbolda her zaman gerçekçi olmak gerek ama uzun süre burada kalmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.



Klopp başarılı

Devler Ligi'nin bir futbolcu için en önemli platform olduğunu vurgulayan Babel, bir süre forma giydiği İngiltere'nin Liverpool takımını yakından takip ettiğini kaydetti. Klopp'un futbolcularıyla ilgilenen ve onların gelişimine katkı sağlayan bir çalıştırıcı olduğunu da sözlerine ekledi.