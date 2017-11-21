Çeyrek final oynarız
Başkan Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefi açıkladı. Porto maçına ilginin çok yüksek olduğunu belirten Fikret Orman, “Bütün biletler satıldı. Gruptan lider çıkarsak kura şansıyla çeyrek final oynarız” dedi. Transferle ilgili de konuşan Başkan Orman, “Vida’nın sözleşmesi 1 Ocak’ta bitiyor. İnşallah gelecek. Cenk ve Oğuzhan için bize ulaşan bir teklif yok” diye konuştu
YALAN HAB ER ALGISI VAR
Şampiyonlar Ligi'nde çıtayı yüksek tuttuklarını söyleyen Orman, "Beşiktaş'ın muhteşem bir taraftarı var. Harika oyunculara ve müthiş bir teknik direktöre sahip. Beşiktaş, iyi bir kurayla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynar. " dedi. Sosyal medyada bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Orman, "Hakkımda haberler çıkıyor, 'FETÖ'cü biriyle görüşmüşüm, telefon tutanakları var" diye. Kanada'da şirketim varmış. Bir tane makbuz fatura çıkarın bakalım. Yalan üzerine algı üretilmeye çalışılıyor. 'Bodrum'da yangın çıktı, Fikret Orman otel yapıyor' diyorlar. Ben dedikodu çıkar diye başkan olduktan sonra bir tane iş yapmadım. Bulan varsa çıksın gelsin" ifadesini kullandı.
DIŞARI AÇILMALIYIZ
Tecrübeli oyunlara ve iyi bir teknik direktöre sahip olduklarını belirten Fikret Orman, "Gruptan lider çıkar ve kura yardım ederse, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynar" diye konuştu. Ülke olarak sınırları aşmamız gerektiğini kaydeden Başkan Orman, "Beşiktaş'ın ana geliri, ne başarı elde ederse etsin belli: Yayın geliri ve stadyum geliri. Türkiye'nin en büyük geliri bizde. Ama kulüplerin büyüme sınırları, ülkeleriyle sınırlı. Belirli bir limitten sonra ülke dışına çıkmak gerekiyor. Mesela Beko bize çok iyi para ödüyor. İlişkilerimiz çok iyi. Ama Barcelona'ya ödedikleri bizimkinin 4-5 katı. Bizim de diğer ülkelerde taraftarlarımız olmalı. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.
SATMA PLANIMIZ YOK
Vida ile ilgili olarak "1 Ocak'ta sözleşmesi bitiyor. İnşallah gelecek" diyen Orman, Cenk'i satmayı düşünmediklerini belirtip, "Cenk Tosun'u satma düşüncemiz yok. Çok sevdiğimiz pırlanta gibi bir çocuk. Monaco, Mbappe'yi 180 milyon euro'ya sattı. Bizim ligde oynasa kaça satılırdı? Cenk'i 150 milyon euro'ya satsak hiç derdimiz kalmaz. Cenk'in bir bedeli yok" ifadelerini kullandı. Sezon sonu Talisca ve Lens'in bonservisini almayı düşündüklerini kaydeden Orman, ayrıca Gomez ve Aboubakar'ın kalmasını istediğini ama bunu başaramadıklarını dile getirdi.
RÜZGAR, TAŞTAN TOZ ALIR
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup'un Fenerbahçe'ye gideceği iddiaları üzerine de konuşan Orman, "Rüzgar, taştan toz alır, Oğuzhan, Beşiktaş'ın kaptanıdır. Beşiktaş'ta kalır sorun olmaz" dedi. A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'ya haksızlık yapıldığını da ifade eden Orman, "Elinde bir sihirli değnek yok. Çok zor bir dönemde risk aldı" diye konuştu. Şampiyonluk iddiasını yineleyen Orman, "Daha rekabetçi bir ligimiz var. Bu sene, Süleyman Seba'dan sonra ilk defa üst üste 3. kez şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.
EUROLEAUGE'İ ELEŞTİRDİM
Daha önce eleştirdiği Euroleague konusundaki düşüncelerinin değişmediğini belirten Orman, "Ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu küçümsemiyorum. Ama Euroleague'in yönetim şekli doğru değil. İspanyollar organize ediyor. Tüm sponsorluk paraları şirkete gidiyor. Sponsor olan turnuvaya katılıyor. Ligin şampiyonu gidemiyor. Böyle organizasyon olur mu? Eleştirilerimiz yüzünden THY, bizimle çalışmak istemediğini iletti. Ben şahsi mektup da yazdım ama öyle bir fikre kapılmalarına üzüldüm. O şahsi mektup da sızdı. Önemli değil onlar da biz de ülkemizi, ayyıldızı tanıtmak için çalışıyoruz" dedi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 04:20
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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