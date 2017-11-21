 Çeyrek final oynarız – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Çeyrek final oynarız

    Çeyrek final oynarız

    Başkan , Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefi açıkladı. Porto maçına ilginin çok yüksek olduğunu belirten Fikret Orman, “Bütün biletler satıldı. Gruptan lider çıkarsak kura şansıyla çeyrek final oynarız” dedi. Transferle ilgili de konuşan Başkan Orman, “Vida’nın sözleşmesi 1 Ocak’ta bitiyor. İnşallah gelecek. Cenk ve Oğuzhan için bize ulaşan bir teklif yok” diye konuştu

    Beşiktaş Başkanı , dün TRT Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Orman, bugünkü Porto maçından transfer haberlerine, yabancı sınırından, Türk futbolunun altyapı sorununa kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı. Başkan Orman, Porto maçıyla ilgili olarak "İlgisi çok yüksek bir maç oynayacağız. Bütün biletler satıldı. Beşiktaş bu tip maçlarda üst düzey tecrübeye sahip bir takım. İyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum" dedi. Dünya kulübü olmak için dünyanın her yerinde taraftarlarının olması gerektiğini ifade eden orman, "Biz böyle bir vizyon koyduk. Şampiyonlar Ligi bunun için en önemli vitrin" dedi.

    YALAN HAB ER ALGISI VAR
    Şampiyonlar Ligi'nde çıtayı yüksek tuttuklarını söyleyen Orman, "Beşiktaş'ın muhteşem bir taraftarı var. Harika oyunculara ve müthiş bir teknik direktöre sahip. Beşiktaş, iyi bir kurayla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynar. " dedi. Sosyal medyada bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Orman, "Hakkımda haberler çıkıyor, 'FETÖ'cü biriyle görüşmüşüm, telefon tutanakları var" diye. Kanada'da şirketim varmış. Bir tane makbuz fatura çıkarın bakalım. Yalan üzerine algı üretilmeye çalışılıyor. 'Bodrum'da yangın çıktı, Fikret Orman otel yapıyor' diyorlar. Ben dedikodu çıkar diye başkan olduktan sonra bir tane iş yapmadım. Bulan varsa çıksın gelsin" ifadesini kullandı.

    DIŞARI AÇILMALIYIZ
    Tecrübeli oyunlara ve iyi bir teknik direktöre sahip olduklarını belirten Fikret Orman, "Gruptan lider çıkar ve kura yardım ederse, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynar" diye konuştu. Ülke olarak sınırları aşmamız gerektiğini kaydeden Başkan Orman, "Beşiktaş'ın ana geliri, ne başarı elde ederse etsin belli: Yayın geliri ve stadyum geliri. Türkiye'nin en büyük geliri bizde. Ama kulüplerin büyüme sınırları, ülkeleriyle sınırlı. Belirli bir limitten sonra ülke dışına çıkmak gerekiyor. Mesela Beko bize çok iyi para ödüyor. İlişkilerimiz çok iyi. Ama Barcelona'ya ödedikleri bizimkinin 4-5 katı. Bizim de diğer ülkelerde taraftarlarımız olmalı. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

    SATMA PLANIMIZ YOK
    Vida ile ilgili olarak "1 Ocak'ta sözleşmesi bitiyor. İnşallah gelecek" diyen Orman, Cenk'i satmayı düşünmediklerini belirtip, "Cenk Tosun'u satma düşüncemiz yok. Çok sevdiğimiz pırlanta gibi bir çocuk. Monaco, Mbappe'yi 180 milyon euro'ya sattı. Bizim ligde oynasa kaça satılırdı? Cenk'i 150 milyon euro'ya satsak hiç derdimiz kalmaz. Cenk'in bir bedeli yok" ifadelerini kullandı. Sezon sonu Talisca ve Lens'in bonservisini almayı düşündüklerini kaydeden Orman, ayrıca Gomez ve Aboubakar'ın kalmasını istediğini ama bunu başaramadıklarını dile getirdi.

    RÜZGAR, TAŞTAN TOZ ALIR
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup'un Fenerbahçe'ye gideceği iddiaları üzerine de konuşan Orman, "Rüzgar, taştan toz alır, Oğuzhan, Beşiktaş'ın kaptanıdır. Beşiktaş'ta kalır sorun olmaz" dedi. A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'ya haksızlık yapıldığını da ifade eden Orman, "Elinde bir sihirli değnek yok. Çok zor bir dönemde risk aldı" diye konuştu. Şampiyonluk iddiasını yineleyen Orman, "Daha rekabetçi bir ligimiz var. Bu sene, Süleyman Seba'dan sonra ilk defa üst üste 3. kez şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

    EUROLEAUGE'İ ELEŞTİRDİM
    Daha önce eleştirdiği Euroleague konusundaki düşüncelerinin değişmediğini belirten Orman, "Ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu küçümsemiyorum. Ama Euroleague'in yönetim şekli doğru değil. İspanyollar organize ediyor. Tüm sponsorluk paraları şirkete gidiyor. Sponsor olan turnuvaya katılıyor. Ligin şampiyonu gidemiyor. Böyle organizasyon olur mu? Eleştirilerimiz yüzünden THY, bizimle çalışmak istemediğini iletti. Ben şahsi mektup da yazdım ama öyle bir fikre kapılmalarına üzüldüm. O şahsi mektup da sızdı. Önemli değil onlar da biz de ülkemizi, ayyıldızı tanıtmak için çalışıyoruz" dedi.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:20
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