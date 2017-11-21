Cenk bu kez asistiyle tribünleri ayağa kaldırdı
Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi’nde durdurulamıyor. Porto karşısında Talisca’nın attığı golü hazırlayan başarılı futbolcu, 5. maçında 2. asistini yaptı.
Fabri'nin attığı uzun pasta topu kontrol eden, sonrasında da Adriano'yla yaptığı paslaşmanın ardından rakip oyuncuları geride bırakarak ceza sahası içine giren yıldız oyuncu, Talisca'nın attığı golün hazırlayıcısı oldu.
Leipzig maçında Babel'e benzer bir asist yapan Tosun, Talisca'nın golündeki asistiyle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2. asistini yaptı. Cenk, Porto deplasmanı ve Monaco deplasmanında attığı 3 golle de Beşiktaş'ın bu sezon Talisca'yla birlikte en golcü ismi oldu.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:29
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İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
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Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
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‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
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