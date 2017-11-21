Beşiktaş'tan 5 yıllık imza! Yıldız oyuncu maç sonu açıkladı!
Tolgay Arslan, Porto maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile sözleşmemi 5 yıl daha uzattım" dedi.
Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, siyah-beyazlı kulüpteki sözleşmesini 5 yıl uzattığını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Porto ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı oyuncu Tolgay Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Arslan, "Bugün tarih yazdık. Özellikle ikinci yarı çok iyi maç çıkardık. 5 maçtan hesaplarsak hak ediyorduk. Camia hak ediyordu. Taraftar hak ediyordu. Herkes bugün rahat uyusun ve bizimle gurur duysun. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye için güzel bir gece olsun" şeklinde konuştu.
"Hakem herkese örnek olsun"
Tolgay, maçın hakemi Lahoz'un oyuna sık sık müdahale etmediğini ifade ederek, şunları aktardı:
"Ben hep diyordum defansif mücadeleleri çok severim. Hakem de sağ olsun oynattı. İzin verdi ve güzel bir maç oldu. Çoğu örnek alsın oyun hiç durmadı güzel bir maç oldu. Herkesi tebrik ederim."
"Real Madrid güzel olur"
Grup aşamalarından sonraki turda Real Madrid'i istediklerini söyleyerek, "Daha demin de söylemiştim büyük takımlar gelecek. Real Madrid güzel olur. Onlar da bizim taraftarımız ve stadımızı görsün çok çok büyük bir maç oluyor. Çok güzel maç olur bu camia artık öyle bir rakibi hak ediyor" dedi.
"Beşiktaş'ta sözleşmemi 5 yıl uzattım"
Tolgay, siyah-beyazlı kulüpte sözleşmesini uzattığını aktararak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Sözleşmeyi Beşiktaş'ta 5 yıl uzattım. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. İnşallah böyle devam eder."
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:28
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İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
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Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
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‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
Beşiktaş'tan 5 yıllık imza! Yıldız oyuncu maç sonu açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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