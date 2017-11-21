Beşiktaş, Porto'yu yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında en fazla grup puanı alan ekip olmayı başaracak. Gruptan çıkmak için Beşiktaş'a beraberlik de yetiyor. Kartal yenilse dahi, Monaco - Leipzig maçında Alman temsilcisinin berabere kalması ya da yenilmesi durumunda üst tura çıkacak...

Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda tarihi maçlarından birini yapıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, 5. hafta maçında Porto'yu konuk ediyor. Beşiktaş, Porto'yu yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adına tarih yazacak. Siyah- beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olarak tarihinde ilk kez üst tura çıkacak.

ADIM ADIM ZİRVEYE

Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru F.Bahçe'nin elinde bulunuyor. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan F.Bahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kaldığı takdirde F.Bahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale edecek.



BERABERLİK YETİYOR

Gruptan çıkmak için Beşiktaş'a beraberlik de yetecek. Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlılar, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.





SAAT: 20.00

STAT: VODAFONE PARK

HAKEM: Mateu Lahoz (İSPANYA).

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk.



PORTO: Jose Sa, Maxi Pereira, Marcano, Brahimi, Telles, Herrera, Ricardo, Danilo, Oliveira, Felipe, Aboubakar.