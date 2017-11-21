 Beşiktaş, F.Bahçe'nin rekorunu egale etti – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    , F.Bahçe'nin rekorunu egale etti

    Beşiktaş, F.Bahçe'nin rekorunu egale etti

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk eden , rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve grupta 11 puan toplayarak Fenerbahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale etti..

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayarak adını bir üst tura yazdıran siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kalarak son 16'ya kaldı.

    Şampiyonlar Ligi G grubunda 11 puana ulaşan , hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu kırarken hem de Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin 11 puanlık rekorunu egale etmeyi başardı

    Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe'nin elinde bulunuyordu. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile 1-1 berabere kalarak Fenerbahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale etti.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
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