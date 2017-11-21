Beşiktaş, F.Bahçe'nin rekorunu egale etti
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve grupta 11 puan toplayarak Fenerbahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale etti..
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayarak adını bir üst tura yazdıran siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kalarak son 16'ya kaldı.
Şampiyonlar Ligi G grubunda 11 puana ulaşan Beşiktaş, hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu kırarken hem de Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin 11 puanlık rekorunu egale etmeyi başardı
Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe'nin elinde bulunuyordu. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile 1-1 berabere kalarak Fenerbahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale etti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:17
-
İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
-
Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
-
‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
Beşiktaş, F.Bahçe'nin rekorunu egale etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.