Beşiktaş, F.Bahçe'nin rekorunu egale etti

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayarak adını bir üst tura yazdıran siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kalarak son 16'ya kaldı.



Şampiyonlar Ligi G grubunda 11 puana ulaşan Beşiktaş, hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu kırarken hem de Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin 11 puanlık rekorunu egale etmeyi başardı

Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe'nin elinde bulunuyordu. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile 1-1 berabere kalarak Fenerbahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale etti.