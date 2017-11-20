Fikret Orman, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk olacak. Beşiktaş Başkanı Orman; Fatih Doğan, Bahri Havadır ve Meriç Müldür'ün sorularını yanıtlıyor. İşte Fikret Orman'ın açıklamaları:



"Biz buralara dualarla geldik. Zor zamanlarda bizim çabalarımızı görenlerin duaları arkamızdaydı. 2000'de Galatasaray başarıyı yakaladı. Ben de o zaman yöneticiydim ve Galatasaray'ın başarılı olması için dua ettim. İyi bir şey bunlar. İyi bir şeyler olmasını istiyoruz ve olacak. Biz işimizi yapalım, çocuklar da işlerini yapacak. Şans yanımızda olsun."



"Çeyrek final oynarız"

Porto maçı gerçekten çok önemli bir maç. Özellikle Leipzig maçında olduğu gibi taraftarların takımı desteklemesini istiyorum. Eğer taraftarlar ile birlikte olursak biz bu gruptan çıkarız. Beşiktaş'ın bir vizyonu var. Dünya kulübü olmamız için dünyanın her yerinden taraftarımızın olması lazım. Şampiyonlar Ligi, bu yüzden de bizim için çok önemli. Beşiktaş'ın muhteşem bir taraftarı var. Harika oyunculara ve müthiş bir teknik direktöre sahip. Beşiktaş, iyi bir kurayla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynar. Galatasaray, bu başarıları 2000 yılında yapmıştı. Ben de o dönem Galatasaray'ın başarısı için dua etmiştim. Önemli başarılar bunlar.



"Transferleri çok istemiştik"

Aboubakar'ı almak istedik, o da burada kalmak istedi açıkçası. Bizim takımda tam bir aile havası vardı. Rakip takımın futbolcusu olarak Aboubakar'ın bizim soyunma odasına gelmesi bunun en büyük göstergesidir. Takımıyla bir yıllık sözleşmesi kalmıştı. Bizim de UEFA gerçeklerimiz var. Çok mücadele ettik ama olmadı. Ben Mario Gomez'in de bir yıl daha kalmasını çok istemiştim. O da olmadı. Futbolda böyle şeyler olabiliyor.



"Bu iddiaları kimin çıkardığını biliyoruz"

Göreve geldiğimde işimizin zor olacağını biliyordum ama içimizden yapılan bazı şeyleri anlayamıyorum. Bu, benim şevkimi kırıyor. Bazı yerlerden menfaat sağlayanlar var. Çete kuruyormuşuz, haber yapıyorlar internet sitelerinde. Bunları kimin yaptırdığını biliyoruz. FETÖ'cü biriyle görüşmüşüz, yazıyorlar. Hepsi yalan!"

"Algı operasyonu yapıyorlar"

Sosyal medyaya baktığınız zaman, al birisinden parayı, kur siteyi, yap haberi. Bir haber yapmışlar, FETÖ ile ilişkisi olan biriyle telefonda görüşmüşüm. Ben o telefon numarasını 1 yıldır kullanmıyorum. Rıza Sarraf konusundaki gibi algı yapmaya çalışıyorlar! Rıza Sarraf'ı 2 kere gördüm, bir kombine sattık. Rıza Sarraf ile ortak şirketimiz varmış ABD'de. Hani belgeler? Bunu iddia ediyorsanız belgelerin olması gerekmez mi



"Beşiktaş'ı aşağı çekmeye çalışıyorlar"

Ben kendimi Beşiktaş'a adamış biriyim. Kendi firmalarım var. Toplasanız 7 kere gitmemişimdir başkanken. Tayfun Aktaş diye birine ev satmışız. Benim adamı görmüşlüğüm yok. Adam gitmiş Türkiye'nin en itibarlı bankalarından birinden kredi almış, bizden de daire almış. Şimdi Beşiktaş iyi gidiyor diye böyle şeyler çıkarıp, aşağı çekmeye çalışıyorlar.

"Senede 2-3 defa ABD'ye giderim"

Benim için Amerika'ya gidemez diyorlar. Ben senede 2-3 defa ABD'ye giderim. Daha dün Amerika'dan geldim. Bodrum'da orman yakıldı, Fikret Orman otel yapıyor' diyorlar. Ben Bodrum'daki oteli 2006'da başladım, 2009'da bitirdim. Beşiktaş'a başkan olduğumdan beri kendi firmamla bir tane ihale almadım, iş yapmadım. Yanlış anlaşılır diye. Bulan varsa gelsin!

Kulüplerin büyüme sınırları, ülkeleriyle sınırlı. Belirli limitten sonra ülke dışına çıkman gerekiyor. Beşiktaş'ın ana gelir kalemleri belli. Yayın geliri mesela. Ne başarı elde edersen et, gelir belli. İkincisi stadyum geliri. Türkiye'nin en büyük geliri bizde. Beşiktaş Türkiye'deki en büyük stadyum geliriyle oynar. Stat kapasitesi Galatasaray'a göre daha azdır ama kombine ve maç bileti fiyatlarına geldiği zaman Beşiktaş'ın geliri daha fazladır.Beşiktaş rakiplerine saygılı bir kulüptür, kibir yapmaz. Kibir yapmanız için, kibirli bir laf söylemeniz lazım. Bunu başka kulüpler yapar. Başka kulüplerin başkanları Beşiktaş'ın oyuncusunu alır, kulübede oturturuz sözleri kibirdir. Veya Galatasaray'da Avrupa'da başarıya giderken G.Saray basınından Süper Lig için, 'Annenizin ligi' sözleri çıkıyordu. Bu kibirdir. Şimdi bazı gazeteciler, "taraftarlarda kibir var" diyor. İki kulübü birbirine kardeş yapmışken, onlar da biraz övünüyorlar. Bunu engelleyemem.

"Fenerbahçe'nin başarısını küçümsemedim"

Euroleague çok başarılı bir organizasyon. Fenerbahçe'nin başarısını küçümsemiş de değilim. Ancak Euroleague'in yönetimi doğru değil. Katılma kriterinde sorun var. Bunu ifade ederken "hırsızlık" dedim. O gün oruçluydum oruçlu olmasam öyle demezdim!

"Ligde şampiyon da olsan Euroleague'e gidemiyorsun"

Ligde Fenerbahçe ve Anadolu Efes ilk 5'te olmasın, yine Euroleague'e onlar gidiyor. Ligin 1.'sini almayacaksın, turnuvaya sponsor olan Doğuş Grubu'nun takımını alacaksın. Euroleague'de şampiyon olan 1 milyon Euro alıyor. Daha büyük paralar kazanılmalı.



"Talisca'yı bedavaya alırız"

"Talisca'nın kulübünde 1 sene daha sözleşmesi var. Önümüzdeki yılın devre arasında bedavaya anlaşabilir istediği kulüpler. Gidip de 50 milyon Euro istiyoruz derlerse, bekleriz o tarihi. Makul bir para istemezlerse, bekleriz, bedavaya alırız."

"Van Persie'ye Allah şifa versin"

"Van Persie önemli kariyeri olan bir oyuncudur. Ben başka kulüplerin iç işleriyle ilgili, oyuncularıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Sakatmış, Allah şifa versin."