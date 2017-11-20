 Fabri'den Aboubakar'a gönderme – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Fabri'den 'a gönderme

    Fabri'den Aboubakar'a gönderme

    Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabri, Porto maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

    Zor bir maça çıkacaklarını belirten İspanyol oyuncu, geçen seneden ders aldıklarını da sözlerine ekledi.

    Geçen yıl Beşiktaş forması giyen ile ilgili de konuşan Fabri, "Aboubakar'ı tanıyoruz, büyük bir oyuncu. Porto'nun güçlü yanlarından biri Aboubakar ama esas güçlü yanları takım olmaları. Umarım yarın Aboubakar, geçen sene burada yaptıklarını yapmaz." dedi.

    Takım olarak tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz diyen Fabri "Geçen seneki Şampiyonlar Ligi maceramızdan ders aldık, bizim için büyük tecrübe oldu. Bu sene onun yansımasıyla birlikte daha iyi performans göstermek istiyoruz. Çok önemli, tarihi bir maça çıkıyoruz. Beşiktaş bugüne kadar gruptan hiç çıkamadı." şeklinde konuştu.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:01
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