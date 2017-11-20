Beşiktaş-Porto maçına doğru
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Porto'nun teknik direktör Sergio Conceiçao, son yılların en iyi Beşiktaş takımına karşı mücadele edeceklerini söyledi.
Karşılaşmanın oynayacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, çok kaliteli bir rakiple karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Son yıllarda en iyi sezonunu yaşayan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Çok kaliteli bir takım. Kendi stadında oynamasının avantajı var ama biz de kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Zorlukların ve rakibin gücünün farkındayız ama bizim de kendi hesaplarımız var. Beşiktaş'ın zor ve kolay taraflarını tespit ettik, onların üzerine oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maçtan farklı bir strateji ile mi oynayacaksınız?" şeklindeki soruya, "Bizim için bütün maçlar ve onlara bakış açımız farklı. Her maçta farklı strateji ile oynuyoruz." diye cevap verdi.
Vodafone Park'ta baskılı bir atmosfer beklediklerini aktaran Conceiçao, "Sıcak ve baskılı atmosferler beni motive ediyor. Taraftarın baskısı oyunun bir parçası. Bu durum oyunu daha güzel hale getiriyor. Yarın bizi de zorlayan bir atmosfer olacak ama böyle bir havada oynamak beni daha çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımı çalıştırdığı için mutlu olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, oyunun iki yönünü de en iyi şekilde oynamak istediklerinin altını çizerek, "Beşiktaş'ın kapasitesinin farkındayız. Farklı noktalarda çeşitli zorluklarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bu zorluklara maçın gidişatına göre müdahale edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Conceiçao, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Vincent Aboubakar'ın da herkes gibi yarınki maça hazır olduğunu söyledi.
- Portekizli futbolcu Pereira: "Kazanmak için geldik ve tek hedefimiz bu"
Portu'nun savunma oyuncularından Ricardo Pereira ise yarınki maçta tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Üç puana ihtiyacımız var, kazanmamız lazım. Bugünden itibaren kendimizi hazır hissetmeye başladık. Yarın iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Beraberlik bizim için yeterli olmayacak. Kazanmak için geldik ve tek hedefimiz bu. Sadece kazanmaya odaklandık. Atmosfer zorlayıcı olacak ama bunu bilerek buraya geldik. Çok iyi hazırlandık bu maça. Yoğun bir hazırlık süreci geçirdik, daha fazla antrenman yaptık. Beşiktaş çok kaliteli oyunculara sahip. Quaresma da bunlardan biri."
- Porto hazırlıklarını tamamladı
Portekiz ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Vodafone Park'ta yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular, koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:34
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Toplam 4
Yorum
vural basaksehir gibi ligin en iyi futbolunu oynayan takima yenildi diye tudoru uyariyosan,ozaman alanya ile berabere kalsan bile yollamalisin
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Toplam 1
Yorum
samet ne işin var senin rize de ? can düşmanın rize de !
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Alex'ten sonra bir ilki gerçekleştirdi
Toplam 4
Yorum
rakib oynamadi fenerbahcenin kazandigi maclarda rakip kotu idi diyorlar (klasik) farkli kazandigi maclari izleyin fener oyunu kilitliyor rakip tavsan gibi
Beşiktaş-Porto maçına doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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