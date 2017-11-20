Avrupa'nın devleri sahne alıyor
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, yarın ve 22 Kasım Çarşamba günü yapılacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00'de Portekiz'in Porto takımını konuk edecek.
Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Spartak Moskova (Rusya) - Maribor (Slovenya)
20.00 Beşiktaş - Porto (Portekiz)
22.45 Sevilla (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
22.45 Napoli (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.45 Manchester City (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda)
22.45 Monaco (Fransa) - Leipzig (Almanya)
22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
22.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Madrid (İspanya)
22 Kasım Çarşamba:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)
20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)
22.45 Basel (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Celtic (İskoçya)
22.45 Anderlecht (Belçika) - Bayern Münih (Almanya)
22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Roma (İtalya)
22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)
22.45 Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:53
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Terim en güçlü aday
Toplam 7
Yorum
CİMBOMLU TERİM TERİM TERİM GERİSİ BOŞ BOŞ BOŞ DERİM.DURSUN BEY AYAĞINA KURŞUN SIKMAK İSTİYORSAN TUDORLA DEVAM ET.SENE SONUNDA BERABER GİDERSİNİZ.
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 9
Yorum
Kontra TRABZONSPOR'un dün akşam aksiliklere rağmen son dakikaya kadar yüreğini koyduğunu gördük. Aynısını sezon sonuna kadar yapmalarını bekleriz.
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‘Bakacağız’ der gibiydi
Toplam 1
Yorum
hagi10 fanteziye gerek yok alın getirin fatih hocayı herkesin eli ayağı titresin
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