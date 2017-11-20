 Avrupa'nın devleri sahne alıyor – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Avrupa'nın devleri sahne alıyor

    Avrupa'nın devleri sahne alıyor

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, yarın ve 22 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

    Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00'de Portekiz'in Porto takımını konuk edecek.

    Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:
    20.00 Spartak Moskova (Rusya) - Maribor (Slovenya)

    20.00 Beşiktaş - Porto (Portekiz)

    22.45 Sevilla (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

    22.45 Napoli (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

    22.45 Manchester City (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda)

    22.45 Monaco (Fransa) - Leipzig (Almanya)

    22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

    22.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Madrid (İspanya)

    22 Kasım Çarşamba:
    20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)

    20.00 (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

    22.45 Basel (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

    22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Celtic (İskoçya)

    22.45 Anderlecht (Belçika) - Bayern Münih (Almanya)

    22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Roma (İtalya)

    22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)

    22.45 Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:53
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