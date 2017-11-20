 Aboubakar gözaltında – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    gözaltında

    Aboubakar gözaltında
    Porto maçı öncesinde teknik direktör Şenol Güneş rakibin etkili silahı Vincent 'ı kilitlemenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon 3 kulvarda 13 kez ağları sarsan Kamerunlu oyuncuyu 'alan savunmasıyla' durdurmayı düşünüyor. Kim yakınsa bir gözü hep Aboubakar'da olacak.

    İki isim sınırda
    Kartal'ın Porto ile oynayacağı Devler Ligi mücadelesinde Tolgay Arslan ve Caner Erkin kart sınırında. İki futbolcu, yarın Vodafone Park'taki karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Almanya'daki Red Bull Leipzig deplasmanında forma giyemeyecekler.

    MİNİ YORUM: Şenol hoca işini bilir / Güvenç KURTAR
    Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş takımı herkesten daha iyi tanıyor. İdmanlarda hep oyuncularıyla birlikte. Ne zaman rotasyon yapılıp yapılmayacağına en doğru kararı o verir. Porto maçı o kadar kolay değil. Herkes Beşiktaş'a 'gruptan çıktı' gözüyle bakıyor ama iki maçın da kazanılmama ihtimali de var. Siyahbeyazlılar baştan sona konsantre olmalı. Şampiyonlar Ligi hata kaldırmayan bir organizasyon. Bir de Ricardo Quaresma sorunu var. Ben olsam Quaresma'yı frikik ve penaltılarda topa yaklaştırmam. Akhisar maçında Beşiktaş iyiydi. Penaltı hariç kaçan 3-4 net fırsat var. Akhisar'ı da hafife almamak gerek. Boş takım değiller.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:38
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