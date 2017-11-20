Aboubakar gözaltında
İki isim sınırda
Kartal'ın Porto ile oynayacağı Devler Ligi mücadelesinde Tolgay Arslan ve Caner Erkin kart sınırında. İki futbolcu, yarın Vodafone Park'taki karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Almanya'daki Red Bull Leipzig deplasmanında forma giyemeyecekler.
MİNİ YORUM: Şenol hoca işini bilir / Güvenç KURTAR
Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş takımı herkesten daha iyi tanıyor. İdmanlarda hep oyuncularıyla birlikte. Ne zaman rotasyon yapılıp yapılmayacağına en doğru kararı o verir. Porto maçı o kadar kolay değil. Herkes Beşiktaş'a 'gruptan çıktı' gözüyle bakıyor ama iki maçın da kazanılmama ihtimali de var. Siyahbeyazlılar baştan sona konsantre olmalı. Şampiyonlar Ligi hata kaldırmayan bir organizasyon. Bir de Ricardo Quaresma sorunu var. Ben olsam Quaresma'yı frikik ve penaltılarda topa yaklaştırmam. Akhisar maçında Beşiktaş iyiydi. Penaltı hariç kaçan 3-4 net fırsat var. Akhisar'ı da hafife almamak gerek. Boş takım değiller.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:38
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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