 Talisca’dan şut yağmuru – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    ’dan şut yağmuru

    Talisca’dan şut yağmuru
    Beşiktaş sahasında ağırladığı Teleset Mobilya Akhisar karşısında rakip kaleyi bombardımana tuttu. , 52, 54, 57, 68 ve 71. dakikalarda 5 şut attı. Brezilyalı futbolcu kalan bölümde de şansını defalarca denemesine rağmen bir türlü rakip kaleci Lukac'ı aşamadı. Maç sonunda stattan üzgün ayrıldı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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