?Hakem Serkan Çınar'ın oyunun temposunu kestiğini belirten Güneş, "Bu hakemlerle haksız maçlar kaybettik, ses çıkarmadık. Sonra diyorsunuz ki futbol konuşalım" dedi



NE FUTBOLU YA, GEÇİNİZ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın hakemi Serkan Çınar'a tepki gösterdi. Hakemin oyunun temposunu kestiğini belirten Güneş, "Hakemle ilgili şikayetler hep söyleniyor. Dışarıdan bir adam gelse, kimin oynamaya çalıştığını görür. İstersen 15 dakika ver, mesele o değil ki, mesele oyunu kesmemek. Öyle bir yayın yapılıyor ki, hakem Beşiktaşlıymış! Mete Kalkavan Beşiktaş'lı. O zaman bizim karşımızdaki hakemleri de öğrenelim. Beşiktaş'lı demek, hakaretin en büyüğüdür. Bu hakemlerle ne haksız maçlar haybettik, ağzımızı açmadık. Geçen hafta Mete Kalkavan'ın yaptığını herkes biliyor. Sonra diyorsunuz ki futbol konuşalım. Ne futbolu ya, geçelim" dedi.



İKİ OYUNCU KAYBETTİK

Güneş , yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise "1 puan almayı planlayan bir takımla, 3 puan isteyen bir takımın oyun farkı sahada gözüktü. Kazanmak için yeterli pozisyonumuz vardı. Futbolda bazen şans, haksızlık bir araya gelebilir. Bazen hak ettiğin oyunun karşılığı çıkmayabilir. Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız. Göztepe maçıyla buna baktığın zaman, bunun daha farklı bitmesi gerekiyordu. 2 puan kaybettik, 2 oyuncu kaybettik. Bu burada kalacak, hayat devam ediyor" ifadesini kullandı. PEPE'nin sakatlığının ciddi olmadığını vurgulayan Güneş ayrıca "Milli takımdan perşembe, cuma gecesi gelen var. Bunun sorgulanması gerek" dedi.



TÜRK FUTBOLU ORADA BİTTİ

Geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor'un Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada Mustafa Yumlu'ya gösterdiği sarı kartı daha sonra iptal eden Ali Palabıyık'a değinen Güneş, "Ali Palabıyık'ın geçen hafta yaptığını yazıp, işlemiyorsunuz. Türk futbolu orada bitti." değerlendirmesinde bulundu.

LENS'E DESTEK

Karşılaşmanın ilk yarısında iki önemli pozisyon kaçıran Jeremain Lens'in performansını değerlendiren Şenol Güneş, "Lens gayretliydi, iki pozisyonu vardı. Gayretine rağmen sonuca katkı yapamadı. Arkasında Babel vardı, onu kullanmaya çalıştık. Etkili atakları daha fazla yapmak için yeni oyuncular almak zorundaydık. Seyahatten ve milli takımdan geç gelen oyuncular vardı. Yorgundular." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi puan kaybı beklemediklerini ancak bunun gerçekleştiğini kaydeden Şenol Güneş, toparlanıp 21 Kasım Salı günü Porto ile yapacakları karşılaşmaya hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.