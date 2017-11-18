 Pepe’ye baba desteği – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    ’ye baba desteği

    Pepe’ye baba desteği

    Sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkartılan Portekizli yıldızın babası, “Türkiye’de onu idol olarak görüyorlar” dedi

    Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Pepe, milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle, Porta maçı da düşünülerek riske edilmedi ve dünkü Akhisar maçı kadrosundan çıkartıldı. Bu arada Pepe'nin babası Anael Ferreira, tecrübeli stoperin Beşiktaş'a transfer süreciyle ilgili, "Dürüst olmak gerekirse, onun tercihiydi ve bunu desteklemek zorundaydım. Türkiye'de onu idol olarak görüyorlar çünkü çok çalışıyor ve sahada liderlik yapıyor" dedi. Ferreira, PSG ve Manchester united'ın yanı sıra Çin'den de teklifler geldiğini, oğlunun şu an aldığından 3-4 kat fazla maaş alabileceğini ancak 2 yıl daha oynamak için Beşiktaş'ı tercih ettiğini anlattı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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