Orman'dan hakem isyanı

2017 yılı 4. Olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı kulübün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



Başkan Fikret Orman'ın açıklamasından satır başları şöyle;



"Kulübü aldığımızdaki ortam belliydi. Mevcut gelirlerimizin %35'i faize gidiyordu. Gelirlerin büyük kısmı da temlik edilmişti."

"6 sene önce "Bugün geldiğimiz noktaya geleceğiz" deseydim, çoğunuz bana "hayal" derdi, ama bugün bu noktadayız. Ortada olmayan, izni alınmayan bir stat yaptık, Türkiye'nin en güzel stadı."

"80 milyon dolar geliri olan, 30 milyon dolar faiz ödeyen bir Beşiktaş vardı. Futbol takımımızın durumu, stadımız ve rakiplerimize oranla olan bütçe genişliğimiz ortada."

"Bazı konularda yapılan eleştiriler beni üzüyor. Hakikaten hata mı yaptık diyorum kendi kendime. Kişisel kıskançlıklar bizim şevkimizi kırıyor."

"Stadın maliyetiyle ilgili bir denetleme kurulu oluşturalım gelsin incelesin ve raporunu sunsun."

"Hiç merak etmeyin. Takımımız bu seneyi şampiyon olarak bitirecektir. Uzun maratonda tüm engelleri aşacak bir kadroya sahibiz.

"Hakemler etki altına alınmaya çalışılıyor, zor bir sene yaşayacağız ama kenetlenerek çıkacağız"

"Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz. Ligde kayıplar yaşadık ama dün gördünüz oyuncularımız isteği üst düzeydeydi."

"Beşiktaş'ın %99'u yönetim ve başkanın arkasında kenetlenmiş durumdadır. Bizim aramızda hiçbir nifak yoktur. Ben ne söylersem bütün camia arkamdadır."

"Bizim stadımızda hiç bedava giren, birbirini rahatsız eden birini görüyor musunuz?"



"Önde gelen yabancı medya kuruluşlarında görmüşsünüzdür. Hem benim, hem teknik direktörümüzün, hem futbolcularımızın röportajları çıktı. Beşiktaş'ın dünyadaki bilinirliği çok arttı. Beşiktaş'ın 100 milyon taraftara sahip olacak potansiyeli olduğunu biliyoruz. Özellikle 6 ülkede ciddi çalışmalar yapıyoruz.



"Basketbolda başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Amatör şubelere sahip çıkmalıyız. Güzel bir salonumuz var. Ufuk Sarıca ve öğrencilerini destekleyelim."



"Pendik'teki tesisimiz bitmek üzere. BJK TV 2 Aralık'ta Vodafone Park'tan yayına başlayacak. Yeni yılda HD olarak yayınlar başlayacak. Fulya heba olmuş bir projedir. Oraya 3-4 milyon dolarlık bir yatırım yapılması gerekiyor. Kartal Yuvası satışları gayet iyi gitmektedir. Arkadaşlarımız iyi çalışıyor. Ciroyu yüzde bin dört yüz büyütmüş durumdayız."



"Beşiktaş iyi yoldadır. Kıskançlık Beşiktaşlıya yakışmaz. Biz yılmayız böyle şeylerden. Beşiktaş'ın başarısı için birlikte çalışalım."