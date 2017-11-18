Lukac’ı geçemediler
Beşiktaş, Akhisar’ın kalecisi Lukac’ı aşamadı. 1.97 boyundaki Sırp eldiven Quaresma’nın penaltısıyla birlikte 6 önemli kurtarış yaptı
Kurtardığı penaltı için, "Penaltıda şanslıydım, kariyerimde çok penaltı kurtardım. Penaltı şans işidir" diyen Lukac, karşılaşma hakkında, "Beşiktaş kazanmayı hak etti diyebilirsiniz ama biz bugün savunmamızla 1 puanı aldık" değerlendirmesini yaptı. Beşiktaş'ta Fabri ise uzatma dakikalarında Larsson'un ceza sahası dışından füzesini müthiş bir refleksle kornere çelerek, sürpriz bir yenilgiyi önledi.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:22
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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