Lukac’ı geçemediler

Beşiktaş, Akhisar’ın kalecisi Lukac’ı aşamadı. 1.97 boyundaki Sırp eldiven Quaresma’nın penaltısıyla birlikte 6 önemli kurtarış yaptı

Akhisarspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, Ege ekibinin 32 yaşındaki kalecisi Milan Lukac'a takıldı. 3 sezondur Akhisar'da oynayan 1.97 boyundaki Sırp kaleci, Quaresma'nın penaltısı ile birlikte 6 önemli kurtarış yaparak kazanılan puanda büyük pay sahibi oldu.



Kurtardığı penaltı için, "Penaltıda şanslıydım, kariyerimde çok penaltı kurtardım. Penaltı şans işidir" diyen Lukac, karşılaşma hakkında, "Beşiktaş kazanmayı hak etti diyebilirsiniz ama biz bugün savunmamızla 1 puanı aldık" değerlendirmesini yaptı. Beşiktaş'ta Fabri ise uzatma dakikalarında Larsson'un ceza sahası dışından füzesini müthiş bir refleksle kornere çelerek, sürpriz bir yenilgiyi önledi.