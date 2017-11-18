Güneş’ten rotasyon

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, son Göztepe maçı 11’ine göre 1’i mecburi 3 değişikliğe gitti. Cenk ve Babel’i dinlendiren usta hoca, sakat olan Pepe’nin yerine de Gary Medel’i stopere çekti

Beşiktaş, rakibi karşısına son lig mücadelesine göre 3 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Pepe kadroda yer almazken, 11. haftada Göztepe ile oynanan karşılaşmada görev alan Cenk Tosun ile Ryan Babel, yedekler arasında yer aldı. Pepe'nin yokluğunda savunmanın göbeğinde Gary Medel şans bulurken, Cenk'in yerine İspanyol oyuncu Negredo, Babel'in yerine de vatandaşı Hollandalı Lens görev yaptı. Öte yandan Portekiz Milli Takım forması giyen ve takımının ABD ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle görev alamayan Pepe, bu sezon



İlk kez maç kaçırdı

Sezon başında Real Madrid'den transfer edilen Pepe, Beşiktaş'ın Süper Lig'de yaptığı 11 karşılaşmada da 90'ar dakika görev almıştı. Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'daki tüm karşılaşmalarda da aynı şekilde görevini yerine getirmişti.