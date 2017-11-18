Güneş’ten rotasyon
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, son Göztepe maçı 11’ine göre 1’i mecburi 3 değişikliğe gitti. Cenk ve Babel’i dinlendiren usta hoca, sakat olan Pepe’nin yerine de Gary Medel’i stopere çekti
İlk kez maç kaçırdı
Sezon başında Real Madrid'den transfer edilen Pepe, Beşiktaş'ın Süper Lig'de yaptığı 11 karşılaşmada da 90'ar dakika görev almıştı. Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'daki tüm karşılaşmalarda da aynı şekilde görevini yerine getirmişti.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:45
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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