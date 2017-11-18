 Cuma günü kazanamıyor – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Cuma günü kazanamıyor

    Cuma günü kazanamıyor
    , cuma maçlarını kazanamıyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ligde cuma günü oynadığı son 7 maçını kazanamadı. Kara Kartal bu maçlarda 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Genç kaleci Utku da maç öncesi "Cuma sendromundan kurtulmalıyız" demişti ama olmadı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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