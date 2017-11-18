 Beşitaş'ta Porto maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Beşitaş'ta Porto maçı hazırlıkları başladı

    Beşitaş'ta Porto maçı hazırlıkları başladı

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün Teleset Mobilya Akhisarspor ile golsüz berabere kalınan maçta oynayan oyuncular antrenmanı salonda yapılan rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
    Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:39
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