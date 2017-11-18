Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
2017 yılı 4. Olağan Divan Kurulu toplatısında Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk yaptığı konuşmada Yıldırım Demirören'e göndermede bulundu. Yamantürk; "Namuslu, çalışkan, iyi niyetli, ahlaklı insanları korkutarak bu görevlere niyetli olanları engellersek kulübümüzün üzerine yeni yıldırımlar düşer ve kulübümüz tarumar olur'' dedi.
Divan başkanı bu sözlerinin ardından ilginç bir benzetme içeren, ''Kerameti kendinden menkul bir yıldırım Beşiktaş'ın üzerine düşerken, burada eleştiri yapmayanlar bugün burada ve çeşitli ortamlarda hiçbir somut veriye, hiçbir matematiğe dayanmadan yaptıkları eleştiriler kulübümüze yeni yıldırımlar düşmesinin altyapısını hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bizlere yönetimi eleştirmemek üzerine yapılan eleştirileri anlamakta güçlük çekiyoruz. Kurullar birbirini suçlama yeri değil, Beşiktaş'ın sorunlarına çözüm üretme yeridir. Namuslu, çalışkan, iyi niyetli, ahlaklı insanları korkutarak bu görevlere niyetli olanları engellersek kulübümüzün üzerine yeni yıldırımlar düşer ve kulübümüz tarumar olur'' ifadelerini kullandı.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:21
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
Nirvana Bu doğru değil . Q7 Beşiktaşa ilk geldiğinde de bir -iki penaltı kaçırmıştı . En son penaltı atması gereken oyuncu odur .
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
vaneri Quaresma tüm kornerleri ve serbest atışları kullanıyor ve asla başarılı değil. Kaçıracağı belliydi.Artık başka biri atmalı bu atışları.
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Alkışlar Gomis’e
Toplam 1
Yorum
MEHMET ALPASLAN PARA HER ZAMAN KAZANABİLİRSİN.aMA GÖNÜLLERİ İŞTE BÖYLE PARASIZ KAZANABİLİRSİN
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