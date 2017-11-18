25 günlük özlem

En son 23 Ekim’de Başakşehir maçında taraftarının önüne çıkan Kara Kartal Akhisar karşısına yine tribünleri hınca hınç dolduran coşkulu taraftarının büyük desteğiyle çıktı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta coşkulu taraftarının önünde Akhisarspor'un karşısına çıktı. Siyahbeyazlı futbolseverler, karşılaşmaya büyük bir ilgi gösterdi. Maçın başlama vuruşuyla birlikte taraftarlar büyük bir destekle Kara Kartal'ı ateşleyen tezahüratlarla yine alışılagelmiş şovların sahneye koydu. Siyah- beyazlılar ligde son olarak 23 Ekim'de M.Başakşehir'le karşılaşmasının ardından, iki deplasman maçı ve milli maç arasıyla birlikte 25 gün aradan sonra Vodafone Park'ta taraftarıyla buluştu.



ÇINAR'A TEPKİ

Yaklaşık 30 bin Kara Kartal, 90 dakika boyunca hiç susmadan Beşiktaş'a coşkulu bir şekilde destek verdi. Akhisarlı oyuncuların sakatlık anlarında zaman geçirmelerine yönelik hareketlerine büyük tepki gösteren siyahbeyazlı tribünler, hakem Serkan Çınar'ı da bunlara kayıtsız kalması nedeniyle yoğun şekilde ıslıkladı. Zaman zaman ıslıklar o kadar büyük gürültü yarattı ki futbolcular hakemin çaldığı düdükleri bile duymakta zorlandılar. Beşiktaşlı taraftarlar kaçan galibiyet sonrası ise takımı tribünlere çağırarak teselli etti.