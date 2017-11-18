25 günlük özlem
En son 23 Ekim’de Başakşehir maçında taraftarının önüne çıkan Kara Kartal Akhisar karşısına yine tribünleri hınca hınç dolduran coşkulu taraftarının büyük desteğiyle çıktı
ÇINAR'A TEPKİ
Yaklaşık 30 bin Kara Kartal, 90 dakika boyunca hiç susmadan Beşiktaş'a coşkulu bir şekilde destek verdi. Akhisarlı oyuncuların sakatlık anlarında zaman geçirmelerine yönelik hareketlerine büyük tepki gösteren siyahbeyazlı tribünler, hakem Serkan Çınar'ı da bunlara kayıtsız kalması nedeniyle yoğun şekilde ıslıkladı. Zaman zaman ıslıklar o kadar büyük gürültü yarattı ki futbolcular hakemin çaldığı düdükleri bile duymakta zorlandılar. Beşiktaşlı taraftarlar kaçan galibiyet sonrası ise takımı tribünlere çağırarak teselli etti.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:24
-
''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
-
Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
-
Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
25 günlük özlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.