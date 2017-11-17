Şenol Güneş: Hayat devam ediyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisar maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Güneş beraberliği şu sözlerle değerlendirdi:
Oyun üstünlüğümüz skora yansımadı. Pozisyonlar bulduk, ama daha fazla da bulabilirdik. Kazanmak için yeterli fırsatları yakaladık ama olmadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Rakibimizin de 1 puanı hakettiğini düşünüyorum. Olumsuz bir düşüncem yok. Göztepe maçına göre bu maç daha farklı bitmeliydi. Puan ve moral açısından kayıplarımız oldu ama bu burada kalacak. Hayat devam ediyor. Kritik bir Porto maçımız var. Pepe'nin sakatlığı ciddi değil.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:26
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bırak bu işleri cenk tosun hayatta görüp görebileceğin en çalışkan türk futbolcudur o saydığın 2 isim cenkin tırnağı olamaz kıskanma gurur duy
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
Şenol Güneş: Hayat devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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