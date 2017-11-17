 Şenol Güneş: Hayat devam ediyor – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Şenol Güneş: Hayat devam ediyor

    Şenol Güneş: Hayat devam ediyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisar maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, golsüz eşitlikle sona eren Akhisar maçı sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Güneş beraberliği şu sözlerle değerlendirdi:

    Oyun üstünlüğümüz skora yansımadı. Pozisyonlar bulduk, ama daha fazla da bulabilirdik. Kazanmak için yeterli fırsatları yakaladık ama olmadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Rakibimizin de 1 puanı hakettiğini düşünüyorum. Olumsuz bir düşüncem yok. Göztepe maçına göre bu maç daha farklı bitmeliydi. Puan ve moral açısından kayıplarımız oldu ama bu burada kalacak. Hayat devam ediyor. Kritik bir Porto maçımız var. Pepe'nin sakatlığı ciddi değil.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:26
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