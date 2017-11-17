Kayseri’de geri dönüyor

BEŞİKTAŞ'ın solak yıldızı Caner Erkin, PFDK'nın verdiği 6 maçlık cezasını G.Saray derbisiyle tamamlayacak. Üst üste iki hafta deplasmanda oynanan Alanya ve Göztepe maçlarında forma giyemeyen Caner; ardından sırasıyla Akhisar (bugün), Yeni Malatya, Manisa (kupa) ve G.Saray maçlarında görev yapamayacak. Caner, 10 Aralık'taki Kayseri maçında formasına kavuşacak.