 Kayseri’de geri dönüyor – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Kayseri’de geri dönüyor

    Kayseri’de geri dönüyor
    BEŞİKTAŞ'ın solak yıldızı Caner Erkin, PFDK'nın verdiği 6 maçlık cezasını G.Saray derbisiyle tamamlayacak. Üst üste iki hafta deplasmanda oynanan Alanya ve Göztepe maçlarında forma giyemeyen Caner; ardından sırasıyla Akhisar (bugün), Yeni Malatya, Manisa (kupa) ve G.Saray maçlarında görev yapamayacak. Caner, 10 Aralık'taki Kayseri maçında formasına kavuşacak.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
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