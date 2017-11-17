Kayseri’de geri dönüyor
BEŞİKTAŞ'ın solak yıldızı Caner Erkin, PFDK'nın verdiği 6 maçlık cezasını G.Saray derbisiyle tamamlayacak. Üst üste iki hafta deplasmanda oynanan Alanya ve Göztepe maçlarında forma giyemeyen Caner; ardından sırasıyla Akhisar (bugün), Yeni Malatya, Manisa (kupa) ve G.Saray maçlarında görev yapamayacak. Caner, 10 Aralık'taki Kayseri maçında formasına kavuşacak.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Kayseri’de geri dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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