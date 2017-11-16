 Beşiktaş ile Akhisarspor 11. randevuda – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    ile 11. randevuda

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ile <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a> 11. randevuda

    ile Teleset Mobilya , Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.

    'ın 22 golüne, 16 golle yanıt verdi.

    Geçen sezonki maçları , Manisa'da 2-0, İstanbul'da da 3-1'lik skorlarla kazandı.


    - İstanbul'daki maçlar


    Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 5 maçtan 4'ünde Beşiktaş, birinde Ege temsilcisi galip geldi.
    İstanbul'da siyah-beyazlılar 12, yeşil-siyahlılar 5 gol attı.


    - Maç başına gol ortalaması 3,8


    Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor.
    Taraflar arasındaki 10 karşılaşmada toplam 38 gol atıldı, maç başına gol ortalaması 3,8 oldu.

    - Maçlar


    2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, 'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.

    2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.

    2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

    2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:13
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