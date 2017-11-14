 Yanlış yaptım ÖZÜR diledim – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Yanlış yaptım ÖZÜR diledim

    Yanlış yaptım ÖZÜR diledim

    Medel, Alanya’da Şenol Güneş’in çağrısına yavaş davranarak hata yaptığını belirterek, “Takımdan bu konuda özür diledim” dedi

    Medel, Alanyaspor maçında teknik direktörleri Şenol Güneş'in yedek oyuncuları çağırması sırasında kulübeye gelişlerinde yavaş davranmalarıyla ilgili bir itirafta bulundu. Şilili yıldız, "Orada yavaş davrandım. Takım arkadaşlarıma orada yardım etmedim, bundan dolayı da kendilerinden özür diledim. Şu anda elimden geldiği kadar çalışıp, kendimi göstermeye gayret ediyorum. Takımdaki yerimi kazanmak istiyorum. Bu durum beni mücadeleden vazgeçirmiyor. Alanya'da yaşanan olaydan sonra isteğim ikiye katlandı. Tamamen takıma adapte olmaya çalışıyorum" diye konuştu.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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