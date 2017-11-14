 Vida keşke bizde kalsa – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Vida keşke bizde kalsa

    Vida keşke bizde kalsa
    DİNAMO Kiev Teknik Direktörü Khatskevich, Beşiktaş'ın ara transferde renklerine katacağı Vida'yla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Belaruslu teknik adam, "Kararını değiştirirse çok mutlu olurum. Ama ne yazık ki şu anda her şey ona bağlı. Keşki bizimle kalsa" diye konuştu.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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