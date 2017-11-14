Oğuzhan mı, Özil mi?

The Sun, Arsenal’in peşinde olduğu Oğuzhan Özyakup ile Mesut Özil’i kıyasladı Ankete katılanların %42’si, Mesut’un yerine Oğuzhan’ın takımda olmasını istedi

İNGİLTERE'nin önde gelen gazetelerinden The Sun gazetesinde son dönemlerde Arsenal'in transfer gündeminde olduğu iddia edilen Beşiktaşlı yıldız oyuncu Oğuzhan Özyakup ile Mesut Özil kıyaslaması yapıldı. The Sun gazetesinde yer alan haberde, 2012 yılında Oğuzhan Özyakup'u 400.000 Pound'a Beşiktaş'a satan Arsenal'da Arsene Wenger, yıldız oyuncu için bu fiyatın 25 katını ödemeye hazır olduğu bildirildi. Ayrıca Arsenal'dan ayrılması gündemde olan Mesut Özil ile Oğuzhan Özyakup kıyaslaması yapıldı. Kırmızı beyazlı taraftarlara bir anket sunan gazete; "Sizce Oğuzhan Özyakup, Mesut Özil'in yerine doğru bir tercih mi?" sorusunu sordu. Anket devam ederken oylamaya katılan 2833 kişiden %42'si 'Evet', %58'si ise 'Hayır' olarak yanıtladı.