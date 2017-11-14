Kartal'da 4 isim yolcu
Beşiktaş devre arasında 4 futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazılanıyor. Yönetim Mustafa Pektemek, Mitrovic, Aras ve Boyko’ya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Bu sezon A Takım kadrosuna alınmayan ve 21 yaşaltı takımı ile antrenmana çıkan Aras Özbiliz ve Denys Boyko ile görüşen yönetim, iki oyuncusundan da, kendilerine takım bulmalarını istedi. Siyah beyazlı yönetim, teknik heyetin kadroda düşünmediği Aras ve Boyko ile yolların ayrılması durumunda, mali yükten de kurtulacak. Zira A takım kadrosunda yer alamayan iki futbolcunun yıllık ücreti toplam 2.2 milyon Euro'yu buluyor.
Sezonun geride kalan bölümünde 1 maçta, sadece 2 dakika süre alan Mustafa Pektemek ile de yollar ayrılabilir. Yönetim 29 yaşındaki oyuncu için öncelikle kiralama teklifkerine sıcak bakacak. Vida transferi ve Atınç'ın sakatlıktan dönmesiyle stoperde 6. alternatif durumuna düşecek Mitrovic'in kiralanması düşünülüyor. Hırvat oyuncuyu sezon sonuna kadar sürekli forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlayan yönetim, gelecek teklifleri bekleyecek. Bu sezon 2 maçta görev yapan Mitrovic, 36 dakika süre aldı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:36
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F.Bahçe'ye iyi haber! Durumu belli oldu
Toplam 5
Yorum
Murat Fenerbahçe'ye iyi haber Ozan'ın sakatlığının önemsiz olması ise, vah ki ne vah...
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Beşiktaş Telekom Baskets'e konuk olacak
Toplam 1
Yorum
karakartal sakatlar Samet dışında iyileşti sayılır.Böyle giderse takım birkaç haftaya oturur.
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Fenerbahçe için lig yeniden başlıyor
Toplam 2
Yorum
mantık Bu Aykut ve bu futbolcular ile devam edilirse , Fenerbahçe için lig 34. haftadan sonra başlayacaktır.
Kartal'da 4 isim yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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